Herta hoeft voorlopig niet te rekenen op F1-tests met McLaren

De afgelopen maanden werd Colton Herta regelmatig in verband gebracht met een overstap naar de Formule 1. De 22-jarige IndyCar-coureur werd eerst gezien als ideale kandidaat om uit te komen voor Andretti, mocht dat team een startbewijs in F1 bemachtigen. Daarna was Herta in beeld bij AlphaTauri als vervanger van de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly. Daar ging echter een streep door, want de Amerikaan heeft niet genoeg superlicentiepunten en mag die superlicentie zodoende dus niet aanvragen. Wel testte Herta eerder dit jaar al in de MCL35M van McLaren, waarmee hij een tweedaagse test afwerkte in Portimao.

Herta liet bij die test een goede indruk achter op McLaren en leek te kunnen rekenen op meer tests in de F1-bolide van afgelopen jaar. Het team heeft namelijk een uitgebreid programma op poten gezet om diverse IndyCar-coureurs testkansen in Formule 1-materiaal te bieden. Zo mochten Patricio O'Ward en Alex Palou ook al testen. Daar waar dat tweetal in de komende maanden vaker in mag stappen, geldt voor Herta dat hij niet echt meer in de plannen voor komt. "Colton heeft het fantastisch gedaan tijdens zijn test met ons. We zijn nu echter heel blij met wat we van Pato en Alex hebben gezien en onze plannen voor de nabije toekomst zijn dat we blijven testen met Pato en Alex", zegt McLaren CEO Zak Brown bij RACER.

Dat Herta nog maar een kleine rol speelt in de plannen, blijkt wel uit de door McLaren gemaakte keuzes voor de verplichte F1-rookietrainingen. Palou en O'Ward mogen respectievelijk in de Verenigde Staten en Abu Dhabi de eerste training afwerken in de MCL36, terwijl Herta geen kans krijgt. Brown benadrukt dat Herta voorlopig ook niet hoeft te rekenen op kilometers in de MCL35M. "Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat Coltons plannen voor de lange termijn zijn. Wij hebben onze plannen voor de korte en middellange termijn echter al rond en op dit moment staan er geen tests gepland voor Colton."

Nadat de pogingen om een superlicentie te verkrijgen mislukten, heeft Herta zijn contract bij Andretti Autosport verlengd. Door zijn nieuwe meerjarige deal blijft hij voorlopig onderdeel van het IndyCar-team, al kan teambaas Michael Andretti hem ook overhevelen naar het F1-team als er een startbewijs wordt bemachtigd.