Herta voelt zich snel genoeg voor F1 na McLaren-test

Colton Herta is sinds 2019 fulltime actief in de Amerikaanse IndyCar Series. Sindsdien heeft hij zeven zeges en acht pole-positions gescoord. Zijn werkgever McLaren ziet in hem een potentiële Formule 1-coureur en liet hem in Portugal kennismaken met de McLaren MCL35M uit 2021. De Amerikaan kwam tot 162 ronden. Hoewel het team veel data heeft van dit circuit, aangezien er in 2020 en 2021 nog een Grand Prix verreden werd, was het volgens Herta lastig om zijn prestaties te vergelijken met de vaste rijders Lando Norris en Daniel Ricciardo. “Dat is hier heel lastig door de wind en zoveel verschillende factoren”, legt hij uit. “Het was wat koeler dan tijdens het raceweekend. Ik was blij met de rondetijd, maar we reden op een iets andere band dan met de GP. Dus wat betreft rondetijden is het lastig om er iets zinnigs over te zeggen. De engineers weten op basis van de data of je snel bent of niet.”

Herta voelt zich na zijn test in elk geval klaar om de stap naar de Formule 1 te maken. Op de vraag of hij denkt competitief te kunnen zijn in de koningsklasse van de autosport, antwoordt hij: “Ja, ja. Je kunt geen nee zeggen op die vraag, anders zou je geen professionele coureur zijn. Dus ja, ik denk dat ik snel genoeg ben. Of het team het daarmee eens is zal de tijd leren. Hopelijk krijg ik meer kansen in deze auto en kan ik het laten zien.”

F1-training voor Herta?

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om gedurende het seizoen twee vrijdagtrainingen te laten verrijden door een rookie met geen of nauwelijks GP-ervaring. Herta ziet het wel zitten om namens McLaren in actie te komen: “Ik sta er zeker voor open. Zo’n test als in Portimao, beter kan je het niet krijgen. Je hebt de baan de hele dag voor jezelf, je zit de hele tijd in de auto. Met een sessie van zestig minuten is dat natuurlijk anders. Maar het zou gaaf zijn om te proeven aan de 2022-auto’s en ze te vergelijken met deze wagen.”

Colton Herta tijdens zijn test in de McLaren MCL35M. Foto: McLaren