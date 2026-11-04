Formule 1 GP van Mexico

Colton Herta rijdt voor Cadillac in FP1 Brazilië in jacht op FIA-superlicentie

In Brazilië wil Colton Herta zijn laatste FIA-superlicentiepunt binnenhalen dat nodig is om in de Formule 1 te racen, na verwarring over zijn puntentotaal

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 4 nov 2026, 08:59

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Colton Herta

Foto: Kym Illman (Getty Images)

Cadillac-testcoureur Colton Herta werkt tijdens de Grand Prix van Brazilië van dit weekend zijn zesde vrijdagtraining van het Formule 1-seizoen af om het ontbrekende FIA-superlicentiepunt te verzamelen dat hij nodig heeft om in de klasse te racen.

Herta, die zich met privétests, VT1-sessies en een moeizame F2-campagne voorbereidt op een F1-campagne, heeft 40 punten nodig om de vereiste FIA-superlicentie te behalen. Cadillac dacht dat de voormalig IndyCar-topper die grens vorige week in Mexico had bereikt, maar al snel bleek dat de Californiër nog altijd één punt tekortkwam door verwarring over zijn eerdere IndyCar-resultaten.

Cadillac gaat die fout nu rechtzetten door Herta nog een VT1-sessie op vrijdag te geven in de auto van Sergio Perez, wat één punt oplevert. Teams zijn slechts verplicht om per jaar in vier VT1-sessies een rookie in te zetten, maar São Paulo wordt Herta's zesde van het seizoen, omdat de renstal graag wil dat Herta eindelijk de licentie behaalt.

Daardoor kan het team zijn opties openhouden terwijl het overweegt om zittend coureur Valtteri Bottas voor een tweede jaar naast Perez te behouden, of Herta in 2027 zijn F1-debuut te geven.

"Ik kijk er echt naar uit om weer achter het stuur van de MAC-26 te kruipen voor nog een VT1-sessie", zei Herta. "Interlagos is zo'n iconisch, historisch circuit, en daar met een F1-auto rijden wordt een geweldige ervaring.

"Elke keer dat ik dit jaar in de auto ben gestapt, van Barcelona tot Boedapest, COTA en Mexico-Stad, voelde ik me comfortabeler en beter geïntegreerd met het engineeringteam. Mijn doel voor vrijdagochtend in Brazilië is hetzelfde: het runplan strak uitvoeren, Checo en de engineers de best mogelijke afstellingsdata geven om hun weekend te beginnen, en blijven voortbouwen op mijn vooruitgang in de auto. Ik ben het team dankbaar dat het mij deze kans geeft."

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Cadillac reist af naar Brazilië na een pijnlijk weekend in Mexico, dat eindigde met een zware crash van Bottas in de race door een plotseling defect aan de ophanging linksvoor. Teambaas Marcin Budkowski zei dat het team "maatregelen heeft ingevoerd" om een herhaling te voorkomen.

"Na ons onderzoek na de race bleek dat Valtteri een defect aan de ophanging had, en we hebben maatregelen ingevoerd voor de toekomst", zei Budkowski. "Ik ben ook blij om Colton terug te zien in de MAC-26 voor nog een VT1-optreden, waarbij hij instapt voor Checo. Zijn groei in de auto gedurende zijn sessies is indrukwekkend geweest, en zijn feedback blijft van onschatbare waarde voor ons ontwikkelingsprogramma voor 2027."

Herta's poging om zijn superlicentie te behalen liep spaak toen zijn auto in Monza stilviel, waardoor de 26-jarige onder de grens van 100 kilometer bleef die vereist is om voor de sessie een punt toe te kennen. In Brazilië voldoen 24 ronden op het circuit van Interlagos aan die eis.

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