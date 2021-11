Herta: "Beslissing over overstap naar F1 zou bij mij liggen"

De afgelopen maand was er veel te doen om de mogelijke overname van het Formule 1-team van Sauber door Andretti Autosport. Enkele dagen na de Grand Prix van de Verenigde Staten werd echter duidelijk dat de deal was afgeketst, volgens teameigenaar Michael Andretti vanwege zeggenschapskwesties. Het betekent ook dat Colton Herta voorlopig een streep ziet gaan door zijn mogelijke overstap naar de Formule 1. De Amerikaan staat bij het IndyCar-team van Andretti onder contract en werd als de grote favoriet gezien om naast Valtteri Bottas plaats te nemen, mits de overname was doorgegaan.

Andretti gaf al toe dat Herta inderdaad de beoogde rijder was voor het F1-avontuur, maar de coureur in kwestie stelt dat het absoluut niet zeker was dat hij de overstap ook echt zou maken. “Het zou mijn beslissing zijn of ik wilde gaan of [in IndyCar] wilde blijven. Het moest de juiste situatie zijn en de financiering hebben om competitief te zijn, of om competitief te kunnen worden”, vertelde Herta aan RACER. “Maar er is ook behoorlijk wat voor nodig om mij weg te krijgen bij de IndyCar, want dat is waar ik mee ben opgegroeid. Ik groeide niet op met het kijken van Formule 1. Ik begon de F1 eigenlijk pas te volgen toen ik twaalf of dertien was, terwijl ik al zo lang als ik me kan herinneren naar IndyCar kijk. Er zou veel voor nodig moeten zijn om mij naar Europa te krijgen.”

Toekomstig F1-avontuur niet uitgesloten

Daar wil Herta echter niet mee zeggen dat hij een eventuele overstap naar de Formule 1 niet ziet zitten. “Het is iets wat ik ooit zou willen doen, maar er zijn zoveel dingen die ik in mijn carrière zou willen doen en die draaien niet allemaal om IndyCar. Of het nu de Daytona 500, de 24 uur van Le Mans of meer deelnames aan de IMSA is: er zijn veel dingen in de racerij die ik wil doen”, zei hij. “In zekere zin is het type racen wat ik wil doen tijdgevoelig: of ik kan het later in mijn carrière doen, of ik heb geen keuze en moet het doen zodra ik de kans krijg. Maar de IndyCar is waar mijn liefde voor race vandaan komt. En er is dus flink wat voor nodig om mij hier weg te krijgen gezien de situatie waarin ik me bevind, namelijk in staat zijn om voor zeges en kampioenschappen te gaan. Maar achteraf hoop ik dat men respecteert dat er nog veel dingen zijn die ik wil doen in mijn carrière.”

Door het afketsen van de overeenkomst tussen Sauber en Andretti Autosport blijft Herta in 2022 actief in de IndyCar. Daar treft hij opnieuw Alexander Rossi als teamgenoot, terwijl Romain Grosjean en de donderdag aangekondigde Devlin DeFrancesco nieuw zijn bij de formatie.