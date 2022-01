Ook Colombia maakt plannen voor organisatie eigen F1 Grand Prix

Al jarenlang is de Grand Prix van Brazilië de enige Zuid-Amerikaanse race op de F1-kalender, maar als het aan Ivan Duque ligt wordt het aantal Grands Prix op het continent over een aantal jaar verdubbeld. De president van Colombia heeft namelijk kenbaar gemaakt dat er plannen worden gesmeed voor de organisatie van een Formule 1-race in zijn land.

Semi-stratencircuit in Barranquilla

De allereerste Grand Prix van Colombia moet plaats gaan vinden in Barranquilla, een havenstad in het noorden van het land met ruim 1,1 miljoen inwoners. Ook de burgemeester van de stad, Jaime Pumarejo, ziet de plannen wel zitten. Hij erkent dat er wel nog het nodige werk verzet moet worden wil zijn stad de organisatie van een Grand Prix in goede banen kunnen leiden, maar er zou met de Formule 1-bazen al gesproken zijn over de organisatie van een Grand Prix van Colombia op een semi-stratencircuit in de miljoenenstad.

“De burgemeester van Barranquilla, Jaime Pumarejo, heeft al gesprekken gevoerd met het management van de Formule 1”, vertelde president Duque tijdens een bijeenkomst in zijn eigen land. “We weten dat er wat aanpassingen doorgevoerd moeten worden, maar met de nodige veranderingen kunnen we een semi-stratencircuit realiseren. Dat circuit zal door de Formule 1-organisatie nog goedgekeurd moeten worden.”

“Dit is een sportinvestering waarmee Colombia internationaal op de kaart kan worden gezet. Ik wil je dan ook vertellen dat je onze volledige steun hebt”, richt Duque zich tot de burgemeester van de miljoenenstad. “Als team kunnen we deze droom werkelijkheid maken.”

Colombia heeft nog niet eerder een Grand Prix georganiseerd, maar heeft wel al drie Formule 1-coureurs voortgebracht. Ricardo Londono was in 1981 de eerste met een eenmalige deelname aan de Grand Prix van Brazilië. Roberto Guerrero reed in 1982 en 1983 respectievelijk voor de teams van Ensign en Theodore. Juan Pablo Montoya is veruit de meest bekende en succesvolste Colombiaanse Formule 1-coureur. De voormalig Williams- en McLaren-coureur stond 94 keer aan de start van een Formule 1-race, waarvan hij er zeven winnend wist af te sluiten.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft eerder al laten weten dat Colombia lang niet het enige land is dat interesse heeft in de organisatie van een eigen Formule 1-race. In 2022 telt de Formule 1-kalender een recordaantal van 23 races, maar volgens Domenicali hadden dat er ook makkelijk 30 kunnen zijn. Nieuw op de kalender dit jaar is de Grand Prix van Miami, maar vanwege de potentiële groei in Amerika wil de koningsklasse van de autosport graag nog meer races aan de andere kant van de Atlantische Oceaan organiseren.