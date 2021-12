Dit zijn de beste F1-coureurs van 2021 volgens de coureurs zelf

De officiële Formule 1-website Formula1.com vraagt na afloop van het seizoen alle coureurs om punten uit te delen aan de collega’s. Zo wordt bepaald wie de beste rijder van het seizoen is volgens de F1-grid. Alle rijders mogen anoniem een top tien samenstellen. Het is daarbij toegestaan om de eigen naam ook in te vullen. De punten worden berekend op basis van de huidige puntentelling in de Formule 1, met 25 punten voor de winnaar en 1 punt voor de nummer tien. In totaal namen veertien rijders deel aan de poll. Max Verstappen stuurde geen lijstje in, en ook Lewis Hamilton bedankte voor de eer. Dat gold ook voor Valteri Bottas, Kimi Raikkonen, Sergio Perez en Antonio Giovinazzi.

Na de optelsom eindigde Max Verstappen bovenaan de tabellen. Eerder werd de Red Bull-coureur ook al door de teambazen verkozen tot beste rijder van het seizoen 2021. Rivaal Lewis Hamilton eindigde daarachter op de tweede stek. Lando Norris werd door zijn collega’s uitgeroepen tot derde beste rijder van het jaar, gevolgd door Ferrari-duo Carlos Sainz en Charles Leclerc.

De teruggekeerde Fernando Alonso eindigde in de rangschikking als zesde, voor AlphaTauri-kopman Pierre Gasly. George Russell werd voor zijn jaar bij Williams beloond met de achtste stek, voor de winnaar van de Grand Prix van Hongarije Esteban Ocon en nieuwkomer Mick Schumacher.

Over het exacte aantal punten dat de top tien ontving is niets bekendgemaakt.

Positie Coureur 1 Max Verstappen 2 Lewis Hamilton 3 Lando Norris 4 Carlos Sainz 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Pierre Gasly 8 George Russell 9 Esteban Ocon 10 Mick Schumacher Ten opzichte van de stemming van de teambazen zijn er geen grote verschillen. De top vier is geheel gelijk, terwijl de teambazen de nummers vijf en zes in omgekeerde volgorde hadden beoordeeld. Gasly en Russell eindigden ook daar als zevende en achtste, met Ocon op P10 en Bottas op de negende stek. Schumacher kwam in de lijst niet voor.

