OTD: De geboortedag van een van de invloedrijkste F1-teambazen

Chapman studeerde vlak na de Tweede Wereldoorlog werktuigbouwkunde. Zijn interesse voor techniek vond een uitlaatklep in de University Air Squadron, een militaire vliegschool voor studenten. Chapman leerde er vliegen en werd zelfs even piloot bij de Royal Air Force, maar besloot eind jaren veertig toch voor een carrière in de civiele techniek te kiezen.

In zijn vrije tijd ontwierp en bouwde hij sportauto’s. Met zijn eerste bouwsel – de Lotus Mark 1 – deed hij niet onverdienstelijk mee aan wat lokale races. Hij haalde genoeg prijzengeld binnen om een opvolger te bouwen. De vraag naar goede en goedkope racewagens was begin jaren vijftig echter zo groot dat Chapman in 1952 samen met een studievriend Lotus Engineering oprichtte en zijn auto’s als bouwpakketten aan de man begon te brengen.

Gevaarlijke filosofie

Colin Chapman met de betreurde Jim Clark Photo by: Dave Friedman / Motorsport Images

Hoewel Chapman zelf ook bleef racen, was hij toch steeds meer tijd kwijt met het ontwerpen en bouwen van steeds weer innovatievere sportauto’s. Die blonken niet zozeer uit in kracht als wel in minimalisme en een laag gewicht, een les die hij uit de vliegtuigtechniek had geleerd. Zijn filosofie was dan ook ‘extra vermogen zorgt er voor dat je op de rechte stukken sneller bent, maar gewicht wegnemen maakt je overal sneller.’ Het leverde bloedsnelle maar ook levensgevaarlijke bolides op, zoals in de jaren zestig bleek toen binnen enkele jaren race-iconen Ricardo Rodrigues, Jim Clark en Jochen Rindt in een Lotus om het leven kwamen.

Het hoogste podium

Graham Hill in de eerste Lotus F1-auto, de Lotus 12 Climax Photo by: Motorsport Images

Naast de verkoop van auto’s, formeerde Chapman in 1954 ook een eigen renstal, Team Lotus. Na een succesvolle start in de sportscars en Formule 2, besloot Chapman het in 1958 grootser aan te pakken en mee te gaan doen aan Grand Prix-races. Hij bouwde twee Lotus 12 F2-bolides om tot Formule 1-auto’s en schreef ze met coureurs Graham Hill en Cliff Allison in voor de Grand Prix van Monaco. Allison viel uit, maar Hill eindigde op de zesde plaats.

Innovatief talent

Mario Andretti in de Lotus 79 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Chapman had zijn podium gevonden en zou een van de meest invloedrijke teambazen in de Formule 1 worden die altijd met nieuwe ideeën kwam. Onder zijn leiding werd de monocoque (Lotus 25) geïntroduceerd, maar hij stond ook – overigens niet als enige – aan de wieg van het gebruik van vleugels, bereidde met Gold Leaf de eerste strucuturele teamsponsordeal voor en had in de jaren zeventig als eerste succes met het toepassen van grondeffect (Lotus 78 en 79).

Toen Chapman in 1982 op 54-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed had zijn team 74 Grands Prix gewonnen, zeven constructeurstitels veroverd en waren zes coureurs in zijn auto’s wereldkampioen Formule 1 geworden. Daarnaast had Lotus de Indianapolis 500 gewonnen en overwinningen geboekt in de 24 uur van Le Mans.