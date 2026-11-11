Formule 1 GP van Brazilië

"Colapinto raakte nooit de apex" – Audi over omstreden straf voor Nico Hulkenberg in GP van Brazilië

Hulkenberg kreeg op Interlagos een tijdstraf van 10 seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van een voordeel terwijl hij Franco Colapinto probeerde in te halen

Stuart Codling Isa Fernandes

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 12:07

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De achtste plaats van Audi in het constructeurskampioenschap strookt niet helemaal met de competitiviteit van de auto, maar door de omstandigheden grijpt het team in 2026 telkens net naast de punten. Samen hebben Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto al tien elfde plaatsen behaald.

Vaak was een matige start het probleem, waardoor de coureurs bij het wegkomen van de grid baanpositie verloren. Maar de wisselende omstandigheden op Interlagos stelden Hulkenberg in staat om te schitteren, ondanks een tijdstraf van 10 seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel in bocht 1, terwijl hij in ronde 48 met Franco Colapinto van Alpine streed om de laatste puntenpositie.

Hülkenberg had zich in de door regen beïnvloede kwalificatie van zaterdag geplaatst voor de top-10-shootout en reed de zesde tijd – die dankzij straffen voor George Russell en Charles Leclerc de vierde startplek werd. In de openingsronde viel hij terug naar de zesde plaats, maar daarna hield hij stand totdat Max Verstappen en Oscar Piastri hem terugwezen toen de baan begon op te drogen.

Op de slicks viel Hulkenberg ook achter de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc terug, maar hij lag nog steeds op koers voor punten totdat zijn tweede pitstop in ronde 44 hem achter Colapinto bracht, die sinds het einde van ronde 17 niet meer was gestopt. Ondanks zijn oudere banden verdedigde de Alpine-coureur zich hardnekkig en Hulkenberg had vier ronden nodig om in bocht 1 definitief te passeren – maar door buitenom te gaan kwam hij op de asfaltuitloopstrook terecht.

Hülkenberg kreeg vervolgens een tijdstraf van 10 seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel. Audi's racedirecteur Allan McNish legde uit waarom het team Hulkenberg niet opdroeg de positie terug te geven.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ik was behoorlijk positief verrast over hoe competitief we waren ten opzichte van de Ferrari's", zei McNish.

"In de natte omstandigheden zagen we er in vergelijking met hen behoorlijk goed uit. En Nico kon standhouden en zijn positie behouden. In het droge, toen we naar de slicks gingen, hadden we niet helemaal dezelfde performance als waarop we hadden gehoopt. Daar hadden we het een beetje lastig.

"Misschien lag het aan de omstandigheden, ik weet het niet zeker. Maar we hadden niet helemaal hetzelfde snelheidsniveau ten opzichte van de concurrentie. Maar nog steeds in de top tien.

"Toen we de pitstop maakten, kwam hij [Hülkenberg] samen met Colapinto naar buiten. En Colapinto zat aan het einde van zijn stint op oude banden, probeerde het vol te houden en ging wijd bij het insturen van bocht 1. Hij deed het opnieuw omdat Nico aan de buitenkant zat – hij duwde hem gewoon wijd en miste de apex. Maar omdat Nico van de baan ging en vervolgens werd geoordeeld dat hij een langdurig en blijvend voordeel had behaald, kregen we een tijdstraf van 10 seconden.

"Voor ons was het niet duidelijk. Normaal gesproken heb je, als je bij de apex voorligt, recht op ruimte om je positie te krijgen. Door de manier waarop de [bocht 1] naar beneden afloopt richting de ‘S’, is het heel subjectief waar de apex ligt. Colapinto raakte de apex helemaal niet. Hij zat nergens in de buurt van de apex. Hij zat er ver vanaf.

"Maar de FIA definieerde waar de apexlijn lag. En op dat moment was Colapinto wijd gegaan. Voor ons was het dus een zeer betwistbare situatie. En we wisten eerlijk gezegd niet welke kant we ermee op moesten. Als we het hadden teruggegeven, dan hadden we in dezelfde positie vastgezeten.

"En de andere factor was dat Nico, tegen de tijd dat we het hadden kunnen beoordelen, al zo ver vooruit was. Hij pakte twee seconden in die ronde.

"Je moet de beslissing van de FIA volgen. Daar bestaat geen twijfel over. Maar voor ons was het niet duidelijk dat het niet Nico's bocht was – dat is de beste manier om het te zeggen."

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

De rijrichtlijnen van de FIA stellen dat een coureur die buitenom in een bocht probeert in te halen alleen recht heeft op ‘racing room’ als zijn vooras bij de apex voor de vooras van de andere auto ligt. Hoewel de topografie van bocht 1 het lastig maakt om precies te bepalen waar de apex ligt, moeten de stewards letterlijk ergens de grens trekken, en Hulkenberg werd geacht op dat punt niet aan de drempel te hebben voldaan.

Daarnaast stellen de rijrichtlijnen dat de auto die de inhaalactie probeert "vanaf het insturen, via de apex, tot aan de uitgang op gecontroleerde wijze moet worden bestuurd" en "in staat moet zijn de bocht binnen de baanlimieten te halen".

Deze laatste clausules zijn de afgelopen jaren verfijnd omdat sommige coureurs geacht werden minder voorschrijvende eerdere versies van de richtlijnen te hebben uitgebuit. Maar er zijn nog steeds vaak discussies over de vraag of een aanvallende coureur een kamikaze-achtige aanval heeft ingezet, of dat de verdedigende coureur zich ook vrijheden heeft veroorloofd door ‘per ongeluk’ wijd te gaan.

Het inlossen van de tijdstraf van 10 seconden bij zijn laatste pitstop, in een fase van de race waarin het hele veld weer terugschakelde naar intermediatebanden toen een regenband over het circuit trok, wierp Hulkenberg opnieuw uit de top tien. Maar bij het begin van ronde 65 pakte hij de tiende plaats af van Arvid Lindblad.

"De inhaalactie [op Lindblad] was er een die volgens mij zeker goed en agressief was", zei McNish. "En het was ook het afgeven van een statement: geef ons een straf, maar we kunnen het nog steeds terugpakken."

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