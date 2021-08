De aanhoudende coronapandemie zorgt nog altijd voor de nodige onzekerheid. De Formule 1 heeft recent een herziene kalender voor het tweede deel van het seizoen 2021 gepresenteerd. De verwachting is dat er nog meer verschuivingen zullen plaatsvinden, gezien de onzekere situatie in Noord- en Zuid-Amerika.

De Grands Prix van Singapore en Australië werden door inreisbeperkingen eerder al geschrapt, maar de Formule 1 regelde alternatieven. Zo racete men in juli tweemaal op de Red Bull Ring en volgt in november een race in Qatar of Bahrein. Voor de GP van Japan is echter geen oplossing gevonden, waardoor de Formule 1-kalender 2021 slinkt tot 22 races. Deze wijziging in het aantal races activeert een clausule in de regels omtrent het F1-budgetplafond. Dat houdt in dat alle teams een extra bedrag kunnen uitgeven, ook al gaat de Japanse ronde niet door.

Dat zit als volgt: het budgetplafond voor 2021 is vastgesteld op 145 miljoen dollar, met uitzondering van kosten voor marketing, reizen, motorontwikkeling en rijderssalarissen. Die 145 miljoen is gebaseerd op een seizoen met 21 races. Artikel 2.3 van het technisch reglement schrijft voor dat voor elke extra GP een bedrag van 1,2 miljoen dollar uitgegeven mag worden. Dat houdt in dat voor de kalender met 23 wedstrijden een budgetplafond van 147,4 miljoen dollar geldt. Door een clausule in de regels mogen de teams dat hogere bedrag aanhouden, ook al is de kalender inmiddels teruggebracht tot 22 Grands Prix. Een clausule zegt namelijk: “Als enig evenement in een volledig boekjaar minder dan drie maanden voor de beoogde startdatum wordt geannuleerd, wordt dat evenement in het betreffende boekjaar beschouwd alsof het heeft plaatsgevonden.”

Aangezien de Japanse GP binnen dat tijdsbestek van drie maanden is geannuleerd, mogen de teams vasthouden aan de limiet van 147,4 miljoen dollar. Dit verschil is voor de meerderheid van het veld niet significant, maar voor ‘big spenders’ als Mercedes, Ferrari en Red Bull, die al op de limiet zitten, kan een dergelijke besparing zeer welkom zijn. Red Bull en Ferrari klaagden in de eerste seizoenshelft al over schadeposten toegebracht door anderen en wilden over compensatiemogelijkheden praten. De crash van Max Verstappen op Silverstone kostte het team naar verluidt 1,8 miljoen dollar, Ferrari stond al op een totale schadepost van 3 miljoen.