'Classic Kimi': 15 opmerkelijke Formule 1-momenten van de Iceman

#15 China 2019 1 / 15 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Tijdens de Grand Prix van China van 2019 brengt Lando Norris het hoofd van Raikkonen op hol. De Engelsman is op een ronde gezet, maar wil zich ontlappen en dat is niet naar de zin van de Fin. “Die verdomde McLaren wil met me racen”, tiert de Alfa Romeo-coureur over de teamradio. “Dit is een grap.”

#14 Verenigde Staten 2015 2 / 15 Foto door: XPB Images Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2015 verliest Raikkonen op een natte baan zijn Ferrari en belandt in de grindbak. De wagen komt vast te staan tegen een reclamebord. De Fin zou echter de Fin niet zijn als hij zich niet weet los te worstelen van het stuk plastic.

#13 Brazilië 2012 3 / 15 Foto door: XPB Images Tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2012, glijdt Raikkonen in zijn Lotus van de baan. De Fin weet even niet waar hij heen moet en in plaats van de kortste weg terug te nemen, belandt hij bij een gesloten hek waardoor hij om moet keren.

#12 Groot-Brittannië 2008 4 / 15 Foto door: Sutton Images Dat het niet altijd lachen is met Raikkonen, bewijst de Britse Grand Prix van 2008. Hij loopt in de paddock van Silverstone zonder blikken of blozen een meisje omver en werkt vlak voor de start ook nog eens Paul-Henri Cahier tegen de grond. De wereldberoemde fotograaf komt even iets te dichtbij.

#11 Singapore 2018 5 / 15 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images Veel relaxter gaat het er tien jaar later in Singapore aan toe. Als duidelijk wordt dat hij Ferrari aan het einde van het jaar zal inruilen voor Alfa Romeo, wordt hem gevraagd of hij überhaupt nog zin heeft in de Formule 1. "Nee, helemaal niet", antwoordt hij droogjes. "Het zijn allemaal hersenspelletjes die ik met jullie speel."

#10 Gorillapak 2007 6 / 15 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images In maart 2007, als zijn rivalen zich al druk aan het voorbereiden zijn op de seizoensopener in Australië, neemt Raikkonen in Finland onbekommerd deel aan een sneeuwscooterrace. Hij doet dat onder het pseudoniem James Hunt en verkleed in een gorillapak. De outfit bereikt een cultstatus onder Raikkonen-fans.

#9 Monaco 2006 7 / 15 Foto door: XPB Images In 2006 lijkt Raikkonen in Monaco op weg naar een podium, maar zijn McLaren begeeft het in Portier en hij moet de strijd staken. In plaats van terug te keren naar de pits, wandelt hij rechtstreeks naar zijn jacht die in de haven ligt en drinkt er een paar biertjes met zijn vrienden.

#8 India 2013 8 / 15 Foto door: XPB Images Lotus-teamgenoot Romain Grosjean zet Raikkonen van onder druk tijdens de Indiase Grand Prix van 2013. De Fin krijgt het verzoek om de Fransman te laten passeren, maar Raikkonen negeert de radio. Totdat hoofd race-engineer Alan Permane over de radio brult: "Kimi, ga verdomme aan de kant!" De Iceman reageert met: "Schreeuw niet tegen me, eikel! Ik maak plaats als ik de kans krijg, maar niet in een snelle bocht."

#7 Maleisië 2009 9 / 15 Foto door: XPB Images De Maleisische Grand Prix 2009 wordt enige tijd onderbroken door regen. Terwijl iedereen aandachtig wacht tot de race verdergaat, pakt Kimi - inmiddels gekleed in zomerse shorts - een ijsje en een cola uit de Ferrari-koelkast.

#6 Brazilië 2006 10 / 15 Foto door: XPB Images Veel ophef rondom de start van de Braziliaanse Grand Prix van 2006. Niemand minder dan voetballegende Pelé opent de show. Raikkonen is in geen velden of wegen te zien en als tv-presentator Martin Brundle hem vraagt waarom hij Pelé heeft gemist, zegt de Fin droog: "Ik zat te schijten."

#5 Bahrein 2017 11 / 15 Foto door: XPB Images In 2017 valt Raikkonen in de eerste vrije training van Bahrein uit met motorpech. Hij stapt uit en wandelt op z'n dooie gemakje in de bloedhitte terug naar de pitstraat. De wandeling wordt een hit op het internet: "Kimi is verdwaald."

#4 Zomer 2003 12 / 15 Foto door: Motorsport Images In 2003 valt Kimi van zijn jacht, blijkbaar stomdronken. Hij heeft de pech dat het incident door fans op camera wordt vastgelegd. Voormalig Formule 1-coureur Eddie Irvine zegt, toepasselijk genoeg: "Ik heb met niemand meer contact. Alleen Kimi belt me soms op rare uren als hij dronken is."

#3 Abu Dhabi 2012 13 / 15 Foto door: XPB Images Kimi is in 2012 in Abu Dhabi op weg naar zijn eerste overwinning voor Lotus. Hij wordt door de ietwat nerveuze race-engineer Mark Slade via de radio tot in detail geïnformeerd over het gat naar de rest van het veld. Raikkonen heeft daar geen boodschap aan. "Laat me met rust, ik weet wat ik doe." Het is een van zijn meest legendarische radioboodschappen, die zelfs op T-shirts wordt gedrukt.

#2 Azerbeidzjan 2017 14 / 15 Foto door: Sutton Images Een andere fameus radiocommentaar komt in Baku in 2017. Als hij naar het einde van de pitstraat wordt geduwd voor de herstart na de rode vlag in de race, vergeten de Ferrari-monteurs zijn stuur. "Stuur", schreeuwt Kimi over de radio. "Laat iemand me het stuur geven, nu!"