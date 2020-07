'Russell heeft net zoveel talent als Mansell, Hill en Rosberg'

"Honderd procent", antwoordt Williams in de F1 Nation-podcast op de vraag of Russell uit hetzelfde racehout is gesneden als Damon Hill, Nigel Mansell en Keke Rosberg, een paar van de namen die de wereldtitel hebben veroverd met het team uit Grove. "Ik zou hemel en aarde bewegen om van George een wereldkampioen te maken bij Williams. George heeft zijn eigen persoonlijkheid, maar qua hoeveelheid talent zit het absoluut goed. En hetzelfde geldt voor zijn toewijding, vastberadenheid en focus. Ik heb alleen maar lof voor George. Ik prijs mezelf gelukkig dat hij voor ons team rijdt."

Volgens Williams heeft Russell zich flink ontwikkeld ten opzichte van zijn debuutjaar in 2019. "Het was vorig jaar niet makkelijk voor George, maar doordat hij in de luwte reed, was het een soort van oefenjaar voor hem en kon hij wegkomen met dingen waar andere rookies misschien niet mee weg zouden komen omdat ze verder naar voren staan op de grid en daardoor meer onder een vergrootglas liggen. Ik denk dat het positief was voor George dat hij een leerjaar kon hebben zonder dat hij onder een vergrootglas lag. Dat gaf hem de kans om veel meer te leren", stelt Williams, die de groei vooral terugziet in de wijze waarop Russell met de rest van het team communiceert. "Hij heeft geleerd dat een coureur een team op sleeptouw kan nemen, met name op de momenten dat het niet goed gaat. Dat hij een paar tegenslagen heeft gehad en bij een team is begonnen dat niet bepaald geweldig gaat, maakt hem uiteindelijk sterker. Na in de lagere raceklassen jaar na jaar overwinningen en titels te hebben behaald, had hij het vorig jaar niet makkelijk bij Williams, maar het maakt hem alleen maar een betere coureur voor de toekomst."

Inmiddels is zeker dat George Russell en Nicholas Latifi ook in 2021 het rijderspaar van Williams vormen. "Ik ben erg blij met onze beide coureurs en ben erg blij dat we een tijdje over ze kunnen beschikken", zegt Williams daarover. "Want dat is erg belangrijk voor de reis die we met dit team aan het maken zijn. Een komen en gaan van rijders is niet productief. Dat we stabiliteit hebben, gaat ons helpen om verder naar voren te komen." Williams erkent dat ze bang was dat ze Russell voor volgend jaar kwijt zou raken, ondanks het contract voor drie seizoenen. "Ik was daar wel nerveus over, omdat hij zo goed is. Ik wilde hem natuurlijk niet kwijt, maar ik ben niet iemand die dwars gaat liggen als een coureur een grote kans krijgt. Dat heb ik eerder ook niet gedaan bij Valtteri [Bottas]. Toen Valtteri een paar jaar geleden naar Mercedes kon, wilde ik hem die kans niet ontnemen. Dus natuurlijk was ik nerveus dat dit weer ging gebeuren. Maar gelukkig is dat niet het geval. Ik ga niet in detail treden over het hoe en waarom het niet gaat gebeuren. Het enige wat ik hierover wil zeggen is dat ik blij ben met dat George nog een jaar bij ons blijft, want hij is geweldig om in het team te hebben."