Williams strijdvaardig: “2020 wordt het jaar van vooruitgang”

Williams stuurde op maandagochtend de eerste afbeeldingen van de auto voor het Formule 1-seizoen 2020 de wereld in. Als eerste valt op dat de wagen voor het tweede jaar op rij een nieuwe livery heeft. De Mercedes-aangedreven Williams-bolide is dit jaar wit en rood met blauwe en zwarte accenten. Met de FW43 hoopt het team dit jaar beter te gaan dan in 2019, toen er slechts één WK-punt werd gescoord.

“Het team maakt dit jaar een frisse start”, zegt vice-teambaas Claire Williams vol goede moed. “We hebben tijd gestoken in het verhelpen van onze zwakke plekken en hebben ervoor gezorgd dat we over de juiste mensen, middelen en procedures beschikken om een goede auto neer te kunnen zetten. We zijn er allemaal op gebrand om van Williams weer een competitief team te maken. Ons seizoen 2020 zal draaien om het boeken van vooruitgang."

Volgens Williams heeft het team het hoofd niet laten hangen na het dramatische seizoen in 2019. "We hebben onze vechtlust niet verloren. Iedereen blijft dus vechten totdat Williams weer terug is op het niveau waarop het thuishoort."

Video: Williams toont de 2020-auto