Claire Williams: "Verstappen en Russell in één team, zie je het voor je?"

Volgens voormalig Williams-teambaas Claire Williams is Max Verstappen momenteel in de vorm van zijn leven en een genot om naar te kijken. De dochter van Williams-oprichter Frank Williams was te gast in de podcast Business of Sport en vergeleek de Nederlander daar met Ayrton Senna en Michael Schumacher. Ook ging ze in op speculaties over een eventueel vertrek van Verstappen naar Mercedes.

Williams noemt de huidige fase van Verstappens carrière uitzonderlijk. “Wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien in de sport is adembenemend", stelt ze. Volgens Williams bereikt slechts een handvol coureurs ooit zo’n piekniveau. "Sommige rijders komen op een punt in hun carrière waar hun prestatieniveau simpelweg buitenaards is. Dan kijk je naar pure magie. Alleen een bepaald aantal coureurs bereikt dat ooit. Zoals Senna en Schumacher. Max zit nu in die periode."

Het botert al langere tijd niet tussen Max Verstappen en George Russell Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Die ontwikkeling heeft haar verrast, geeft ze eerlijk toe. "Toen hij voor het eerst in de sport kwam, was ik eerlijk gezegd niet overtuigd. Hij is een beetje zoals het broodbeleg Marmite: je houdt van hem of niet. Maar ik heb inmiddels veel liefde en respect voor hem als coureur." Vooral het afgelopen seizoen maakte diepe indruk. "Vorig jaar liet het waarschijnlijk het duidelijkst zien hoe goed hij is. De Red Bull was natuurlijk goed, maar had echte problemen gedurende het seizoen. En toch kon hij tot op de laatste dag vechten om de titel."

Williams denkt dat de problemen van Red Bull vorig jaar niet alleen toe te schrijven waren aan de auto. "Het was niet alleen de auto die issues had. Het hele team zat vorig jaar in de problemen, om allerlei redenen. Om daar ondanks die afleiding uit te komen… wat ik geweldig vond, was hoe rustig en onbewogen hij eronder bleef. Alsof hij zei: gebeurt het, dan gebeurt het. Hij is gewoon geweldig."

Verstappen naar Mercedes?

Tegen die achtergrond blijft de vraag of Verstappen Red Bull trouw blijft. In het verleden werd er al gespeculeerd over een vertrek van de Nederlander naar Mercedes. Dat gerucht kreeg extra lading toen Verstappen vorig jaar in Sardinië samen met Mercedes-teambaas Toto Wolff op een boot werd gezien. "Ik heb geen idee, zou hij het doen?", antwoordt Williams op de vraag of Verstappen Red Bull trouw blijft. "Al die Toto Wolff-bootverhalen… wie weet wat daar speelt."

Een line-up met Verstappen en George Russell zou volgens haar explosief zijn. "Kun je je Max en George in hetzelfde team voorstellen? Dat zou toch niet werken?", suggereert ze. Daarmee voedt Williams onbedoeld de discussie over hoe Mercedes zijn toekomst zou moeten inrichten, mocht Verstappen daadwerkelijk beschikbaar komen.

Als hij inderdaad de overstap wil maken naar Mercedes dan ligt het voor de hand dat niet Andrea Kimi Antonelli, maar Russell vertrekt. "George zou geen tweede coureur kunnen zijn, hij blijft daar niet rondhangen", denkt Williams die de voormalig Williams-coureur wel bij dat andere Engelse team ziet aanschuiven. "Ik denk dat George geweldig zou zijn in een McLaren. Oscar [Piastri] en Lando [Norris] zijn natuurlijk briljant in een McLaren. Maar als er een plek vrij zou komen, zie ik George als een echte McLaren-coureur."