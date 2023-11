Circuitgids Las Vegas: Van het Venetian tot aan de Sphere

In 1981 en 1982 was de Formule 1 al te gast in de entertainmenthoofdstad. Toen 'scheurden' de F1-bolides echter niet door de beroemde neonverlichte straten, maar op een gemaakt parkoers op de parkeerplaats van Caesars Palace. Sindsdien droomde de Formule 1 van een terugkeer, maar dan wel op een spectaculairdere locatie in Sin City. Daar is Liberty Media in geslaagd.

Dit jaar rijden de twintig F1-coureurs namelijk voor een deel over de beroemde Strip. Verwacht dus dat er onder voetgangersbruggen, langs casino's en dure hotels gescheurd wordt, en dat op strak asfalt na maanden van werkzaamheden. Meer dan dertig lay-outs werden geopperd voor de terugkeer van de F1-race in Las Vegas, maar uiteindelijk is het er een geworden van 6,2 kilometer met zeventien bochten. De Formule 1 organiseert deze race zelf – een unicum – en in samenwerking met lokale ondernemingen. Kosten noch moeite zijn bespaard, want in de stad is ook een heus paddockgebouw uit de grond gestampt dat de rest van het jaar als een experience center moet dienen. Maar hoe gaat een ronde over het circuit er uitzien? Motorsport.com neemt je mee langs de bochten.

Video: Een virtuele ronde over het stratencircuit van Las Vegas

Bochten 1 en 2

Het stratencircuit begint bij wat een in onbruik geraakte parkeerplaats is geweest. Dat klinkt misschien als iets uit de jaren 80, maar dat is het zeker niet – tenminste, niet meer. De Formule 1 heeft hier namelijk een opvallend paddockgebouw, compleet met een LED-verlicht F1-logo bovenop, geconstrueerd en daar een veelzijdig gebouw van gemaakt. Dat mag overigens ook wel met een prijskaartje van 500 miljoen dollar.

De eerste bocht is een krappe bocht naar links, kort na de start/finishstreep. Dat betekent overigens ook dat de coureurs op de startgrid ook nog tot en met bocht 17, de laatste bocht, gepositioneerd zullen zijn. Het is een zeer korte run richting bocht 1 en aangezien het een krappe bocht is, is de kans op spektakel groot. Bocht 1 wordt gevolgd door een wat flauwere bocht naar links waardoor deze als een soort dubbele apex kan voelen. In dit gebied zullen de tribunes vooral oranje kleuren, aangezien daar de Verstappen- en Red Bull-tribunes te vinden zijn. Kortom, de coureurs zullen in dit deel van de baan vanuit de cockpit goed meegenieten van de sfeer langs de baan.

Bochten 3 en 4

Gaan we door in deze sectie, volgen er twee bochten naar rechts die in feite één vloeiende bocht vormen. Coureurs zullen dan Koval Lane oprijden, een recht stuk van een kilometer – een van de langere rechte stukken op de F1-kalender, maar niet eens de langste op dit circuit.

De Las Vegas Strip in het donker. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Bocht 5

In bocht 5 begint het visuele spektakel van Las Vegas pas echt. De coureurs draaien 90 graden rechtsaf en krijgen dan in hun vizier een goed beeld van de nu al wereldberoemde Las Vegas Sphere, een bolvormig entertainmentarena met van buiten dusdanig veel LED-lichten dat er van alles geprojecteerd kan worden. Kortom, genoeg kansen voor de Formule 1 om daar tijdens de race wat bijzonders mee te doen. De bocht zelf is een typische 90-gradenbocht en stuurt de coureurs richting een stadiongedeelte. Een deel waar de fans met de goedkoopste kaartjes (al was dat nog altijd 500 dollar voor staanplaatsen) zullen genieten van de actie op de baan.

Bochten 6, 7, 8 en 9

Dit deel van de baan had van origine een lange, 180-gradenbocht moeten worden - vergelijkbaar met bocht 3 in Sotsji - maar sinds de oorspronkelijke plannen is er een chicane geïntroduceerd. Daardoor zullen de coureurs een wat andere route om de Sphere nemen. Bocht 6, een vloeiende bocht, gevolgd door een scherpe links-rechtscombinatie en een kort stuk richting de krappe bocht 9 – tevens een linkerbocht. Daar slaan de coureurs af naar Sands Avenue, waar de coureurs de Sphere aan hun linkerzijde nog even kunnen bewonderen alvorens ze op bocht 10 afstormen. Bovendien zal er aan de rechterzijde van de baan een monorail te zien zijn.

Bochten 10 en 11

Zoals gezegd zullen de coureurs vanuit bocht 9 op bocht 10 afstormen, aangezien dit een vloeiende bocht naar rechts is en de coureurs vol gas kunnen blijven rijden. Dat geldt ook voor bocht 11, een vloeiende bocht naar links. Daar passeren de coureurs The Venetian en het opvallende, gouden Wynn Casino hotel. Voor de coureurs is dit het startsein dat de beroemde Strip eraan zit te komen.

Bocht 12

Daarvoor moeten de coureurs eerst nog wel stevig aanremmen voor bocht 12, een scherpe bocht naar links. Daar volgt dan de Las Vegas Boulevard, beter bekend als The Strip. Coureurs rijden dan langs het beroemde piratenschip van Treasure Island hotel. In dit geval markeert X de locatie van een van de belangrijkste bochten van het circuit. Hierna volgt namelijk een zeer lange passage over de Strip, waardoor een goede exit van cruciaal belang is om meer snelheid mee te nemen naar de laatste sector. Wanneer de F1 hier niet is, is dit een van de drukste uithoeken van Las Vegas. Hier zijn vijf rijbanen naast elkaar te vinden die alle kanten opgaan. Dat is dus goed voor de coureurs, aangezien de bocht relatief breed is en er verschillende lijnen gereden kunnen worden.

Bocht 13 - De Vegas Strip

Bocht 13 is niet zozeer een bocht, maar een knik op het lange rechte stuk over de Las Vegas Boulevard. Dit is dan ook wel de ster van de show en een goede reden voor de teams om met weinig downforce te rijden. Hier gaan de coureurs namelijk bijna twee kilometer lang vol gas langs de beroemde gebouwen van de Strip scheuren. Bocht 13 vormt slechts een knik en dus zal deze ook vol gas genomen worden. Aan het einde van dit indrukwekkende lange rechte stuk zullen de coureurs snelheden van rond de 342 kilometer per uur bereiken. Op dit moment heeft de Formule 1 nog niet aangegeven waar de DRS-zones zullen liggen, maar als er een stuk geschikt is voor dit hulpmiddel, dan is dat dit stuk wel.

Dit stuk zal ook gegarandeerd gebruikt worden in de promotiebeelden voor de Grand Prix van 2024. Immers zullen hier de bekendste gebouwen van Las Vegas te bezichtigen zijn vanaf de onboards. Onder meer de Campanile Tower, de Eiffeltoren, Paris Balloon, de Bellagio-fonteinen en Mirage-vulkaan schieten als een veeg voorbij voor de coureurs.

Foto: RUSSELL LABOUNTY / NKP / MOTORSPORT IMAGES De Las Vegas Strip, waar de coureurs over zullen scheuren.

Bocht 14, 15 en 16

Het avontuur op The Strip komt ten einde tussen Planet Hollywood en het Cosmopolitan. Na het lange rechte stuk naderen de coureurs inmiddels bijna het einde van de ronde. Omdat er bijna twee kilometer lang vol gas wordt gereden op een recht stuk, kan deze krappe bochtencombinatie – een links-rechts-links-chicane – de nodige uitdaging bieden. De banden zullen – al helemaal door de voorspelde lage temperaturen in de avond – flink afgekoeld zijn en een verremming ligt hier op de loer. Maar het biedt tegelijkertijd ook een goede kans om in te halen. Na deze chicane rijden de coureurs over East Harmon Avenue, met de finish in zicht.

Bocht 17

East Harmon Avenue is een stukje korter dan Koval Lane. Het stuk richting bocht 17, een subtiele bocht naar links waarbij het waarschijnlijk nodig zal zijn om even te liften, is vol gas en biedt dus weer wat kansen op een inhaalactie. Na bocht 17 rijden de coureurs weer over start/finish. Zij zullen hier 50 ronden racen om te bepalen wie de felbegeerde bokaal voor de eerste zege van deze editie van de Grand Prix van Las Vegas op te eisen.

Werk in uitvoering voor de F1-race in Las Vegas. Foto: JIM UTTER

Verwachte rondetijden

Het is moeilijk om rondetijden voorspellen voor dit stratencircuit. Dit deel van de stad is immers voorzien van een nieuwe asfaltlaag, maar door de lage temperaturen en nieuwigheid van de baan zijn er te veel variabelen om tot een echt goede richttijd te komen. Gelukkig biedt de Formule 1-game F1 23 alvast een inzicht in hoe de baan zal zijn en hoe lang de coureurs zullen doen over één ronde van 6,201 kilometer. Dat zou uiteindelijk rond de 1 minuut 30 seconden moeten liggen. De rondetijden kunnen door baanevolutie echter sterk zakken. Zoals eerder benoemd bieden de lage temperaturen een flinke uitdaging, voor zowel de banden als coureurs zelf. De kwalificatie en race beginnen om 22.00 uur lokale tijd, wat resulteert in starttijden van 07.00 uur in Nederland. Het zal in Las Vegas dan slechts 5 tot 10 graden Celcius zijn.