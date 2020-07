Circuitdirecteur: "Silverstone tegen de klok in was geen optie"

Om tussen beide races wat variatie en onderscheid aan te brengen, is er door de Formule 1 even overwogen om met verschillende lay-outs te werken of één van de twee GP’s zelfs in de tegengestelde richting te rijden. Circuitdirecteur Stuart Pringle laat aan Motorsport.com weten dat hij in een vroeg stadium inderdaad korte tijd met wat alternatieven heeft gespeeld, hoewel hij toen zelf al wist dat die niet echt tot de mogelijkheden behoorden.

“Nou ja, het was eigenlijk helemaal geen serieus idee, omdat het bij Silverstone nu eenmaal draait om het Grand Prix-circuit, je kunt helemaal niet de andere kant op rijden. Dat was eigenlijk vals van mij. Ik had een journalist die het er over had eerder moeten afkappen, maar het verhaal is een week of drie, vier een eigen leven gaan leiden en het heeft onze naam op de kaart gezet.”

Naast speculaties over een ‘tegengestelde’ Grand Prix kwam er een verhaal in de media over het gebruik van alternatieve lay-outs, zoals het veel kortere International Circuit (van 2,9 kilometer) of het 2,6 kilometer lange National Circuit. Maar ook die altenatieven werden al gauw van tafel geveegd, vervolgt Pringle. “Als je het International Circuit gebruikt dan krijg je maar de helft van de goede bochten en dat dan twee keer zoveel. Je hebt dan eigenlijk helemaal niet een compleet nieuwe configuratie. Wat we ook zouden doen, het zou altijd minder zijn geweest. En als we voor het National Circuit zouden hebben gekozen dan zouden ze [de coureurs] erg duizelig zijn geworden. Dus we hebben het nooit serieus overwogen.”

Om toch iets van variatie aan te brengen hebben de Formule 1 en Pirelli er dan maar voor gekozen om tijdens beide Grands Prix op Silverstone verschillende bandencompounds ter beschikking te stellen aan de teams. De Grand Prix van Groot-Brittannië staat voor komend weekend op het programma, een week later volgt de 70th Anniversary Grand Prix.

Een rondje Silverstone in tegengestelde richting ziet er zo uit:

Met medewerking van Alex Kalinauckas