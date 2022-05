De Formule 1 strijkt op 2, 3 en 4 september 2022 weer neer op Circuit Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. De organisatie van de race heeft bekendgemaakt dat alle tickets voor de zaterdag en zondag uitverkocht zijn. Het betreft de tribunekaarten en de hospitality-arrangementen.

De laatste tickets voor de Dutch Grand Prix 2022

Wel zijn er via supermarktketen Jumbo nog kaarten te verkrijgen voor de Super Friday. Klanten van Jumbo kunnen deze tickets vanaf 18 mei bemachtigen bij aankoop van wekelijks wisselende actieproducten. De verwachting is dat deze ook als zoete broodjes over de toonbank vliegen en het gehele raceweekend volledig uitverkocht zal zijn.

Jan Lammers, sportief directeur van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix: “Het is geweldig dat alle tickets voor de zaterdag en zondag verkocht zijn. Daarnaast is de Dutch Grand Prix ook een enorm succes onder het bedrijfsleven. Het is mooi nieuws voor alle racefans dat er met de actie van Jumbo nog tickets zijn voor Super Friday. Deze dag belooft dit jaar een nog groter spektakel te worden dan in 2021. Prachtig natuurlijk om dit te beleven met zoveel mogelijk Nederlandse fans, voor wie het kopen van een ticket door deze actie van Jumbo zo bereikbaar mogelijk wordt gemaakt. Op naar een fantastische Super Friday en op naar een weekend vol race spektakel en entertainment!”

Via Jumbo kunnen klanten middels speciale aanbiedingen tickets voor de vrijdag met 50 procent korting aanschaffen. Frits van Eerd, algemeen directeur van Jumbo: “Vorig jaar was al een ongelofelijk feest in Zandvoort tijdens Super Friday. We vinden het geweldig dat we voor de aankomende Dutch Grand Prix een groot aantal kaarten beschikbaar hebben voor onze Jumbo-klanten. We gaan weer met zoveel mogelijk fans genieten van deze Super Friday en met z’n allen ‘onze’ Max aanmoedigen tijdens de openingsdag van een fantastisch raceweekend.”

Hoge verwachtingen voor de Grand Prix van Nederland: Hoe Zandvoort de F1 Dutch Grand Prix van 2021 denkt te overtreffen