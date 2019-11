Circuit Zandvoort krijgt vergunning voor verbouwing Dutch GP

De provincie Noord-Holland sprak in een eerder stadium al haar intentie uit om het F1-project in Zandvoort zoveel mogelijk te steunen. Zo gedoogde men bijvoorbeeld de beginnende werkzaamheden aan Circuit Zandvoort, tot het moment waarop de echte daadwerkelijke vergunning kon worden verleend. Dat moment is aangebroken. Zandvoort heeft inmiddels een cruciale vergunning voor de bouwwerkzaamheden verkregen, zo bevestigt een woordvoerder van de provincie aan het Noordhollands Dagblad.

Deze vergunning was hard nodig, aangezien Zandvoort door de ligging in de duinen te maken heeft met beschermd natuurgebied. Werkzaamheden in dergelijk terrein vallen altijd onder de Wet Natuurbescherming, waardoor aanvullende vergunningen nodig zijn. Nu de provincie haar fiat heeft gegeven, kunnen de werkzaamheden in Zandvoort in alle hevigheid doorgang vinden. Zo verleent de verstrekte vergunning goedkeuring voor het bouwen van tijdelijke tribunes, extra asfaltverharding, grondverzet, het graven van twee tunnels en het aanleggen van extra paden.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk ziet het succesvol nemen van deze hobbel als een mijlpaal op weg naar de geplande Formule 1-race op 3 mei 2020. "De provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bevestigen met deze ontheffing dat Circuit Zandvoort zorgvuldig te werk is gegaan." Dit besluit geeft volgens hem ook meteen een signaal af richting critici, die deden vermoeden dat Zandvoort buiten de lijntjes kleurde. "Met deze stap laat Circuit Zandvoort ook zien dat we, zoals we gezegd en beloofd hebben, de wet en regelgeving zeer serieus nemen, ondanks dat anderen graag anders doen geloven."

Met dat laatste punt, de weerstand vanuit activistische hoek, is overigens nog niet volledig afgerekend. Zo zijn verenigde natuur- en milieu-organisaties in een eerder stadium al naar de rechter gestapt. Zij vrezen 'onherstelbare schade aan het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis' en hebben derhalve een kort geding aangespannen. De rechtbank Noord-Holland doet aanstaande dinsdag uitspraak in deze zaak. Daarnaast blijven de financiële steun vanuit de gemeente Zandvoort (vooral voor de infrastructuur) en het stikstofdossier van continu belang voor de Dutch GP, al is de recente vergunning voor dat laatste punt veelzeggend. "Het circuit heeft aangetoond dat de stikstofdepositie in de komende jaren alleen maar minder wordt. Zoals de nieuwe wetgeving ook voorschrijft", legt Van Overdijk uit.

Wat er aan het circuit zelf gaat veranderen voor F1 2020: