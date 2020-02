Circuit Zandvoort maakt begin met asfalteren van Luyendykbocht

Sinds de bekendmaking van alle renovatieplannen is verreweg de meeste aandacht uitgegaan naar de Arie Luyendybocht. Alhoewel de Hugenholtzbocht eveneens wordt voorzien van een behoorlijke banking spreekt de laatste bocht voor start-finish toch het meest tot de verbeelding. Onder meer doordat F1-coureurs hier in het eerste weekend van mei met open DRS doorheen kunnen. De bocht zal zodoende een cruciale rol spelen bij eventuele inhaalacties en dus bij de amusementswaarde.

De banking en snelheid (onder meer door DRS) betekenen ook dat de Luyendykbocht afwijkt van alle andere, reguliere bochten. Dit geldt ook voor de samenstelling van het asfalt. Zo liet VolkerWessels in een eerder stadium al weten gebruik te maken van speciale machines als ook van een speciaal asfaltmengsel. "Voor het asfalt hebben we te maken met een deklaag en onderlaag. En die deklaag voor de kombocht moet van een dusdanig asfaltmengsel zijn, dat de banden er niet op kapot worden gereden. Wij zijn dus met Pirelli en vooral Dromo in gesprek geweest over wat het ideale mengsel is voor de bovenlaag van het asfalt", liet Marnix Drysdale weten.

Dat speciale asfaltmengsel is inmiddels deels aan aangebracht in de Luyendykbocht. Het gaat in deze fase nog om een test, zo laat een woordvoerder van de Dutch Grand Prix desgevraagd aan Motorsport.com weten. Er wordt met andere woorden getest of de speciale samenstelling voor de kombochten in de praktijk overeenkomt met de theorie. Daarna zal de hele bocht in de gepresenteerde vorm worden geasfalteerd.

Naast het asfalteren van de Luyendykbocht is het vernieuwde Circuit Zandvoort inmiddels ook voorzien van enkele uitloopstroken. Deze liggen bij de Tarzanbocht, de Mastersbocht en de Hans Ernstbocht. Al dit werk aan de vernieuwde baan moet idealiter eind februari worden afgerond. Daarna richt men alle aandacht op de randvoorwaarden en op alle faciliteiten langs de baan. Zo verschijnt er een nieuwe Paddock Club aan de binnenkant van de Tarzanbocht en zal men richting het evenement zelf op meerdere plekken tijdelijke tribunes bouwen.

