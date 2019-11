Impressie: Zo ziet het Circuit Zandvoort eruit na de verbouwing

In Zandvoort is men al geruime tijd hard aan het werk om het circuit klaar te maken voor de komst van de Formule 1 in mei 2020. De bouwbedrijven zijn onder meer bezig om het circuit te verbreden, nieuwe voetgangerstunnels te plaatsen, het pitgebouw uit te breiden en een nieuw medisch centrum te realiseren. Ook wordt een groot deel opnieuw geasfalteerd.

Foto's van de werkzaamheden: In beeld: De werkzaamheden voor de Dutch GP op Circuit Zandvoort

Op de illustraties van VolkerWessels is te zien hoe het circuit er na alle werkzaamheden uit moet komen te zien. Zo zien we onder meer een uitloopstrook van asfalt aan het einde van het rechte stuk, waar nu nog grind ligt. In het vervolg van de Tarzanbocht ligt nog steeds de bekende grindbak.

Ook is de uitloopzone van de derde bocht vergroot en voorzien van grindbakken, waar voorheen gras lag en vangrails stonden. Deze bocht wordt voorzien van een banking zodat inhalen beter mogelijk moet zijn.

Het achterste gedeelte van het circuit is nagenoeg ongewijzigd, al worden er wat duinen geëgaliseerd om meer ruimte voor de fans te creëren. De meest opvallende wijziging betreft de laatste bocht, waar een banking gecreëerd wordt.