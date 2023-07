Woensdagochtend heeft de Raad van State zich gebogen over het hoger beroep van diverse natuur- en milieuorganisaties in de zaak rond de natuurvergunning en diverse ontheffingen van Circuit Zandvoort. De instanties wilden graag dat de natuurvergunning - die het aan Natura 2000-gebied grenzende circuit nodig heeft voor haar activiteiten - geschrapt zou worden, omdat berekeningen van de stikstofuitstoot niet zouden kloppen. De Raad stelde de organisaties echter in het ongelijk, omdat de berekeningen wel klopten. De vergunning van Circuit Zandvoort blijft zodoende staan en dus mag men doorgaan met de exploitatie. Zodoende is het doorgaan van de Grand Prix van Nederland, die in het laatste weekend van augustus verreden wordt, niet meer in gevaar.

De uitspraak van de Raad van State is met tevredenheid ontvangen door Circuit Zandvoort. Het feit dat zowel de natuurvergunning als de ontheffingen voor de verbouwing van het circuit volgens het hoogste bestuursorgaan terecht zijn verleend, bewijst in de ogen van circuitdirecteur Robert van Overdijk dat er zorgvuldig is gehandeld. "Wij zijn natuurlijk weer verheugd dat de Raad van State, ook na grondige overweging, erkent dat we hierin zorgvuldig gehandeld hebben. Zelfs meer dan zorgvuldig, want de vergunning was niet nodig omdat er geen toename van stikstofemissie is, maar zelfs een afname", zegt Van Overdijk in een korte verklaring. "We gaan door met jaarlijkse exploitatie van Circuit Zandvoort, inclusief de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix en die laatste in elk geval tot en met 2025."

Dat de Raad van State in het voordeel van Circuit Zandvoort heeft geoordeeld, is volgens Van Overdijk op meerdere fronten positief. "Dit is fijn voor ons, maar vooral voor de regio, omdat het evenement zorgt voor een economische impact van vele miljoenen euro's. Daarnaast streven we dit jaar naar 98 procent van de bezoekers die op een duurzame manier de F1 bezoeken. Deze uitspraak laat ook zien dat de huidige situatie voor een significante daling van de stikstofemissie zorgt", aldus Van Overdijk, die ervoor open staat om voor toekomstplannen om tafel te gaan met de diverse natuur- en milieu-instanties. "Vervolgens blijven we, wat ons betreft, in gesprek met de natuur- en milieuorganisaties over het afstemmen van de langetermijnplannen van het circuit en de impact daarvan op het milieu."