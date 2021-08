Circuit Zandvoort sluit tweede Grand Prix uit: "Geen optie"

De Formule 1 heeft na het deels verloren gegane seizoen van 2020 alles in het werk gesteld om dit jaar een volledig programma op stellen met 23 races. De aanhoudende coronapandemie heeft ook dit jaar echter alweer geleid tot afgelastingen. Zo werden - net als in 2020 - de Grands Prix van Australië, China, Singapore en Canada al in een vroegtijdig stadium afgeblazen en werd onlangs de Japanse GP toegevoegd aan het rijtje van races die niet doorgaan.

Ondanks al die afzeggingen wil de Formule 1-organisatie (FOM) dit jaar koste wat het kost 23 races organiseren en daarvoor heeft het al een beroep gedaan op de circuits Portimao, Imola en Istanbul Park. En op de Red Bull Ring werden in juni twee races verreden. Gevraagd of Circuit Zandvoort eventueel bereid is om naast de reguliere Dutch Grand Prix op 5 september aanstaande, een tweede F1-race te organiseren was Robert van Overdijk vrij duidelijk. "Laat ik die illusie direct maar gewoon om zeep helpen", aldus de circuitdirecteur in het radioprogramma Langs de Lijn. "We hebben een maximum aantal geluidsdagen op Zandvoort, onze zogenoemde UBO-dagen (Uitzonderlijke Bedrijfsomstandigheden Dagen) waarbij we meer geluid mogen produceren dan normaal en die zijn na dit weekend op. Het is gewoonweg geen optie."

Op de vraag of er vanuit de Formule 1 het verzoek is gekomen om naar de organisatie van een tweede Grand Prix te kijken, zei Van Overdijk. "Ja kijk, wij hebben gewoon een hele goede relatie met de FOM. Ze zijn onder de indruk en zien hoe wij het organiseren van zo'n evenement aanpakken in Nederland, dus als er ergens een gaatje valt dan kijken ze ook weleens naar ons." Toen er een verzoek kwam is Van Overdijk direct in de vergunningen gedoken. "Ik heb nog een keertje uitgezocht van joh, hoe zit het ook alweer, maar we hebben daar niet verder over hoeven praten."

Kritiek vanuit evenementenbranche

Van Overdijk ging in het programma ook in op alle ophef de laatste weken rond het thema corona. Vanuit de evenementenbranche is er veel kritiek op het feit dat de Grand Prix op 5 september met 70.000 toeschouwers mag doorgaan, maar festivals nog steeds verboden blijven. Van Overdijk begrijpt die kritiek. "Ik kom uit de evenementenbranche dus ik heb heel veel vrienden in de festivalsector, bij Mojo, ik heb de heren van Lowlands gesproken. Uiteindelijk is wat ze tegen ons zeggen: 'Wij zijn niet tegen jullie. Sterker nog, we gunnen het jullie van harte' dus het gaat er niet om wat wij wel mogen, maar om wat zij niet mogen. En daar sta ik achter. We hebben heel veel contact gehad met de mensen achter de Fieldlab-events en het is natuurlijk krom dat in België gebruik is gemaakt van de resultaten van onze Nederlandse Fieldlabs en volgens mij vanaf deze week er in België weer evenementen mogen worden gehouden, ook festivals tot 75.000 mensen. Dan begrijp ik dat die resultaten wel bij onze buren gebruikt worden en zij ze uiteindelijk niet mogen gebruiken."