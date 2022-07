Circuit Zandvoort zet puntjes op de i voor Dutch Grand Prix

Hoewel Circuit Zandvoort van 1985 tot en met 2015 nog dacht dat een Grand Prix van Nederland onmogelijk was, brachten de prestaties van Max Verstappen daar verandering in. De Red Bull-coureur presteert al jaren in de voorhoede van de koningsklasse en dus werd de interesse in een Nederlandse Grand Prix weer aangewakkerd. Afgelopen F1-seizoen was het eindelijk dan zover. Voor het eerst sinds 1985 reisde F1 weer af naar de kustplaats en met succes. Het evenement werd een daverend succes en diende onder meer als inspiratiebron voor de organisatie van de Grand Prix van Miami.

De oranje rookwolken waren vorig jaar september nog niet opgetrokken of de blik ging al op de editie van 2022. Die staat nu voor de deur. Op 4 september doven de rode lichten op het rechte stuk van start-finish op Circuit Zandvoort, maar tot die tijd is de organisatie nog druk bezig met de laatste zaken. Op de vraag van Motorsport.com wat er verbeterd is, antwoordt Jan Lammers. "Het zijn voornamelijk details. Een tribune een meter naar links en een hospitality unit een meter naar achteren kunnen voor de flow al veel goede dingen doen. Maar het ligt veel genuanceerder dan dat. Vorig jaar hadden we één groot podium bedacht, waar alle fans bij elkaar zouden kunnen komen. Maar dan heb je het risico dat je zeventig- of tachtigduizend mensen op één plaats hebt. Dit jaar gaan we dat verdelen over drie of vier plekken. Zodat iedereen ook meer kan blijven waar die is. We proberen veel entertainment te verzorgen, waarbij je gewoon in je stoel kan blijven zitten. Dat is voor het vloeiende verloop van het crowd management heel belangrijk."

Voor de Grand Prix van Zandvoort ging de hele baan op de schop en met name de kombocht vlak voor het opkomen van het rechte stuk kon op veel waardering rekenen van de F1-coureurs. Voor dit jaar meldt de sportief directeur dat er verder geen ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd, al staat het gebruik van DRS nog ter discussie. Volgens de sportief directeur is het nu vooral zaak dat de 'joblist' wordt afgewerkt. "Op dit moment weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn nu het schema en het protocol aan het afwerken. Je ziet in ieder geval nu al de opbouw voor de Formule 1-Grand Prix in september."

