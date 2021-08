Circuit Zandvoort opent poorten voor eerste trucks van F1-teams

Pas kort voor 19.00 uur kregen de teams zondag te horen dat de Belgische Grand Prix definitief gestaakt werd. Daarna begon men met de volgende zware klus, namelijk het opruimen van alle benodigdheden en het inruimen van de vrachtwagens. Komend weekend volgt nlweeramelijk de volgende race van het drieluik waarmee de tweede seizoenshelft geopend wordt: de Grand Prix van Nederland.

De afstand van Spa naar Zandvoort is via de A2 iets meer dan 300 kilometer en zo’n drieënhalf uur rijden. Het is dan ook geen wonder dat de eerste vrachtwagens van de teams met voornamelijk materiaal voor in de pitboxen en op de pitmuur al redelijk vroeg in de ochtend arriveerden bij Circuit Zandvoort. In een video op social media deelde de omloop beelden van de komst de trucks en de eerste opbouwwerkzaamheden, die inmiddels dus in volle gang zijn.