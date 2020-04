Daniil Kvyat lyrisch over 'old school' Circuit Zandvoort

De inmiddels 25-jarige Russische coureur van AlphaTauri won in 2013 als gastrijder de eerste heat van de Europese Formule 3-race op het duinencircuit. Omdat Kvyat niet officieel stond ingeschreven in de Formule 3 kreeg hij geen punten, maar Kvyat verliet Zandvoort wel met de beker en een contract van Red Bull op zak.

Opmerkelijk detail: Kvyat mocht na afloop van zijn gewonnen race natuurlijk gewoon plaatsnemen op de hoogste trede van het podium, maar de race-organisatie had het officiële Russische volkslied niet paraat. In plaats daarvan werd het volkslied gespeeld dat tussen 1990 en 2000 in Rusland in gebruik was geweest.

Kvyat sprak in een podcast van Pirelli onder andere over hoe hij zich deze weken fit houdt: “Ik heb yoga geprobeerd, maar dat herinnerde me er aan hoe slecht ik ben met stretchen." Maar ook kwam het thema Zandvoort aan bod: “Ik vind dat een geweldig circuit, echt fantastisch. Het is zo gaaf omdat het een echt old school circuit is, zo mooi. We hebben circuits zoals Zandvoort nodig, echt ouderwets.”

Veel coureurs vinden Zandvoort geweldig, maar of het circuit ook veel inhaalacties toelaat valt te bezien, aldus Kvyat: “Ze hebben nu natuurlijk wel een en ander aangepast. We zullen zien hoe het er in de Formule 1 uitziet. In de kwalificatie is het natuurlijk fantastisch, maar in de race: dat moeten we afwachten. De rechte stukken zijn vrij kort, voor zover ik me kan herinneren. Misschien kunnen we met DRS nog wat mooie acties zien. We zien wel."

Max Verstappen rijdt een rondje het vernieuwde Circuit Zandvoort: