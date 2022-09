Circuit Zandvoort experimenteert tijdens Dutch Grand Prix met nepgrind

Vorig jaar was er het nodige oponthoud als gevolg van coureurs die bij de chicane van de baan gingen en vervolgens bij terugkeer op de baan grind mee het asfalt opnamen. Meerdere keren moest een sessie van een supportklasse tijdelijk worden gestopt om marshals de kans te geven om de baan schoon te vegen. Een simpele oplossing zou zijn geweest om het grind op die plek te vervangen voor asfalt, maar Circuit Zandvoort heeft voor een andere oplossing gekozen: een strook nepgrind.

Wanneer de coureurs nu wijd gaan bij de twaalfde bocht, komen ze eerst op kiezels die niet van hun plek kunnen komen. Rijders worden echter nog steeds afgestraft omdat deze strook glad en hobbelig is en daarmee nauwelijks grip geeft. Achter het nepgrind ligt het normale grind om coureurs af te remmen als zij echt van de baan schieten.

“Om te voorkomen dat er grind op de baan belandt, hebben ze van de eerste meter buiten de baan een soort van asfalt gemaakt dat eruit ziet als grind”, vertelt Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, woensdag bij een persbijeenkomst van titelsponsor Heineken. “Je kan er beter niet overheen rijden, want het is glad en hobbelig. Maar het voorkomt in elk geval dat er allemaal rotzooi op de baan terechtkomt. Dit is een mooie nieuwe ontwikkeling die op andere banen ook kan worden gebruikt.”

Als Motorsport.com hem na afloop van het evenement vraagt naar het nepgrind, zegt Lammers: “Het is geen asfalt en het is geen grind, maar een beetje van allebei. Het ziet eruit als grind, maar dan verhard. Als je er overheen rijdt, ben je langzamer, want het is een stukje gladder.” Ook zijn er andere maatregelen bij de arena genomen om de baan schoner te houden: “Eerder kwamen bepaalde voertuigen die het circuit op moeten komen om dingen te doen via een zandweg de baan op. Dat is nu asfalt geworden. Zo zal dat gedeelte van de baan het hele weekend schoner blijven.”

Over hoe het idee voor het nepgrind ontstaan is, vertelt Lammers: “Het is een van de honderden ideeën die naar boven gekomen zijn na de editie van vorig jaar. En aanstaande maandag zullen we ongetwijfeld weer een lijst hebben met ik weet niet hoeveel verbeterpunten.”

Nepgrind op Circuit Zandvoort. Foto: Jon Noble

De grindbakken op Circuit Zandvoort dragen in belangrijke mate bij aan het old school-karakter van de duinenomloop. Volgens McLaren F1-coureur Lando Norris, die eveneens zijn opwachting maakte bij het Heineken-evenement, maakt grind langs de baan het circuit nog uitdagender. “Het goede aan dit circuit is dat er geen uitloopmogelijkheden zijn”, meent de Brit. “Je hebt een grindbak en daarna komen de bandenstapels. We haten dat, omdat we natuurlijk niet in het grind of de bandenstapels willen eindigen. Maar tegelijkertijd vinden we dit juist fijn. Want het is hierdoor aan de rijder om te bepalen hoeveel risico hij wil nemen. Wie bereid is om meer risico te nemen, gaat sneller en wint daar tijd mee. Dat maakt dit mijn inziens een erg fijne baan.”

Formule 1-baas Stefano Domenicali is enthousiast over het feit dat Circuit Zandvoort aan het kijken is naar een oplossing waarbij de grindbak behouden kan blijven. Met kiezelstenen naast de baan zijn de track limits immers volstrekt duidelijk. “Ik kan me wel vinden in wat Lando zegt”, zegt Domenicali. “Kijk naar wat ze in Spa bij de eerste bocht hebben gedaan. Voorheen was dat allemaal asfalt en ging iedereen daar bij de start buiten de baan, waar ik persoonlijk niet echt fan van ben. Op sommige banen is er een natuurlijke limiet zoals een bandenstapel. Daar doe je het vanzelf rustiger aan, omdat je anders crasht. Gravel is ook zo’n baanlimiet waardoor je geen discussie meer hebt over track limits en hoeft te bepalen of iemand wel of niet buiten de baan is gegaan.”

Video: Motorsport.com spreekt Jan Lammers aan de vooravond van de Dutch GP