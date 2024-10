Circuit Spa-Francorchamps kondigt grote renovatie aan

Grote plannen voor het Formule 1-circuit van Spa-Francorchamps. De komende jaren worden bijna alle faciliteiten rond het parcours in de Belgische Ardennen aangepakt. Bijna alle faciliteiten rond het asfaltlint worden onderhanden genomen. De werkzaamheden zijn al begonnen en moeten in 2026 allemaal afgerond zijn.

Het eerste waar het circuit mee aan de slag gaat is een nieuwe perszaal. De oude zit op de tweede verdieping van het Salle Dôme, maar volgens de organisatie van het circuit wordt deze te weinig gebruikt. De ruimte wordt opnieuw ingericht en er zal ruimte komen voor terrassen. Deze moeten een panoramisch uitzicht bieden op het parcours en de paddocks. De bedoeling is dat deze werkzaamheden in april 2025 klaar zijn, waarmee de nieuwe ruimte op tijd klaar is voor wanneer F1 in eind juli op bezoek komt.

Om het circuit een echte toegangspoort te geven zal ook het oude Ferme Foguenne aangepakt worden. Om dat te bewerkstelligen zal de 'hooizolder' gesloopt worden en ook het oude sanitairgebouw zal met de grond gelijk gemaakt worden. Op die plek komt een gloednieuw gebouw met nieuwe sanitaire voorzieningen. Daar zal ook een ontvangstruimte ingericht worden. De verdiepingen boven de begane grond zullen kantoren en vergaderzalen krijgen. Eyecatcher moet een brug worden die over de Route du Fagnou - de weg die naar het circuit leidt - wordt gespannen. Deze moet ook de ingang van het circuit markeren. De doelstelling is dat deze in oktober 2025 klaar moet zijn.

De oude, bekende toren zal ook gesloopt worden en er komt een nieuwe voor in de plaats. Net als de oude komen er vijf verdiepingen, maar de inrichting zal compleet anders zijn. De eerste twee verdiepingen zullen namelijk ingericht worden als Sim Pro-ruimtes, waar op hoog niveau gesimracet kan worden. De drie verdiepingen daarboven zullen ontvangstruimtes zijn inclusief panoramische terrassen, een dakterras en een compleet nieuw podium. Het idee is dat er 450 gasten ontvangen kunnen worden. Vanuit de toren zal er een loopbrug komen naar de Fan Zone. Deze moet in 2026 opgeleverd worden.

De Fan Zone zelf zal ook wat veranderd worden. Aan de Endurance-kant van deze plek krijgen de ingangen een aanpassing en er zal een permanente winkel op de hoek van de Fan Zone komen. Net als de toren wordt de afronding van dit project in 2026 verwacht.