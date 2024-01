Circuit Spa-Francorchamps en Belgische GP dit jaar in het teken van Michael Schumacher

Op het circuit zullen – in samenwerking met een evenementenbureau en de Keep Fighting Foundation van de familie Schumacher allerlei activiteiten worden ontplooid. Zo is er een overzichtstentoonstelling met enkele van Schumacher’s Formule 1-auto’s, een Legends Lounge waar gasten herinneringen aan de racelegende kunnen ophalen en een 'An Evening for Michael' – een speciale avond waarop onder andere een veiling zal plaatsvinden van items en memorabilia uit Schumacher's carrière.

Het is niet voor het eerst dat Schumacher zo in het zonnetje wordt gezet, wel uniek is dat de familie er aan meewerkt. "Dit is de eerste keer dat de Keep Fighting Foundation en Michael’s familie zo’n initiatief ondersteunen", zegt Sabine Kehm, de manager van Schumacher. “We verheugen ons erop dat we, dertig jaar na zijn eerste wereldtitel als coureur, zijn racecarrière kunnen vieren op Spa-Francorchamps.”

Schumacher debuteerde in 1991 op Spa-Francorchamps in de Formule 1. Hij reed er de Belgische Grand Prix voor het team van Eddie Jordan. Schumacher kwalificeerde zich met de felgroene Jordan 191 op de zevende plaats, vlak achter erkende hardrijders als Nelson Piquet, Jean Alesi en Gerhard Berger, maar zeven tienden sneller dan zijn ervaren teamgenoot Andrea de Cesaris.

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Michael Schumacher, Jordan

Weliswaar viel de jonge Duitser een dag later al direct na de start uit, maar hij had een onuitwisbare indruk achtergelaten en werd niet veel later door Flavio Briatore benaderd voor een permanent stoeltje voor de rest van het seizoen bij Benetton. Schumacher accepteerde dankbaar en won een jaar later opnieuw op Spa zijn eerste Grand Prix. De rest is geschiedenis.

"Spa-Francorchamps vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Formule 1, en Michael Schumacher is zonder twijfel een van de coureurs die enkele van de grootste hoofdstukken uit die geschiedenis heeft geschreven", zegt Vanessa Maes, CEO van de raceorganisatie Spa Grand Prix.