Schade aan circuit Spa-Francorchamps na overstromingen

Het circuit van Spa-Francorchamps zou dit weekend het decor zijn van de Spa Euro Race, maar alle activiteiten op het circuit zijn voorlopig afgelast nadat de baan vrijdag werd getroffen door noodweer. Rond 15.00 uur moesten de trainingen al worden stilgelegd toen een wolkbreuk voor hevige regenval boven het circuit zorgde. Toen de ergste bui was overgetrokken kon de trainingssessie weer worden hervat, totdat de baan rond 16.00 uur werd getroffen door een enorme overstroming.

De overstroming was het gevolg van het buiten de oevers treden van de Rohon, een rivier die uitmondt in de Eau Rouge, die ook onder de gelijknamige bocht stroomt. Het circuit van Spa is gelegen in een vallei, waardoor het circuit al snel overspoeld werd door een enorme watermassa. De indrukwekkende beelden van de overstroming – met name tussen La Source en Eau Rouge – werden ook gedeeld op sociale media.

Schade is aanzienlijk

De overstroming zorgde niet alleen voor spectaculaire beelden, maar ook voor flink wat schade aan het circuit zelf. Diverse tunnels waren ondergelopen en op een aantal plekken was het asfalt omhoog gekomen, waardoor alle geplande activiteiten op het circuit voor dit weekend zijn afgelast.

"De baan, die ter hoogte van de endurance-tribune naar boven is gekomen door de kracht van de natuurelementen, wordt opnieuw aangelegd”, meldt het circuit zaterdag in een verklaring. “Er is ook schade aan de rand van de baan en een zeer grondige schoonmaakbeurt is noodzakelijk. De waterstromen hebben niet alleen water, maar ook heel wat grond en modder met zich meegesleurd.”

Naast de baan zelf zullen op sommige plaatsen langs het circuit ook de rotswanden verstevigd moeten worden en zijn delen van het circuit onder water gelopen. Diverse VIP-boxen, kelders en de tunnels bij Ster, Eau Rouge en Blanchimont zullen leeggepompt moeten worden.

Circuit dinsdag weer operationeel

Ondanks de schade verwacht het circuit aankomende dinsdag weer de toegangspoorten te kunnen openen: “Sinds vrijdagnamiddag zijn onze medewerkers, net als onze onderaannemers, die blijk geven van een goede reactiviteit, drukdoende om het circuit zo snel mogelijk weer rijklaar te maken”, aldus Nathalie Maillet, CEO van het circuit van Spa-Francorchamps. “Zaterdagochtend zijn de werkzaamheden al om 6.00 uur ’s ochtends gestart. Ik kan u dan ook verzekeren dat het circuit dinsdag weer operationeel zal zijn.”

Het circuit van Spa-Francorchamps wordt hersteld na een overstroming Photo by: Circuit Spa-Francorchamps