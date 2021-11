Circuit Saudi-Arabië nog lang niet af, F1 neemt poolshoogte

De allereerste Grand Prix van Saudi-Arabië staat gepland voor zondag 5 december. Steve Nielsen, directeur sportieve zaken binnen de F1, speelt een belangrijke rol bij de goedkeuring van de faciliteiten op nieuwe circuits. Hij helpt ook de promotors van een race om te voldoen aan de F1-standaarden. Vooralsnog is het nog een grote bouwput, maar Nielsen heeft er vertrouwen in dat het allemaal goedkomt. "Het is een ambitieus project, het wordt een geweldige accommodatie", laat hij aan Motorsport.com weten.

Video: Een rondje over het nieuwe F1-circuit in Saudi-Arabië

"Het is wel een race tegen de klok", zegt hij er wel gelijk bij. "Men werkt er letterlijk 24 uur per dag, al een behoorlijke tijd nu. Ik heb pas geleden weer wat foto's gezien en ze boeken veel progressie. Maar er is nog veel te doen. Er zal echt tot het laatste moment gewerkt moeten worden. Maar ze krijgen het voor elkaar. Alles wat nodig is om er een veilige wedstrijd te kunnen houden, zal er zijn. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Michael Masi: toch in de buurt

F1-wedstrijdleider Michael Masi is na de Grand Prix van Brazilië direct naar Doha gevlogen, waar komend weekend de Grand Prix van Qatar wordt gehouden. Voordat het zover is, is hij dinsdag eerst naar Saudi-Arabië gegaan om het stratencircuit bij Jeddah opnieuw te inspecteren. "Ik weet zeker dat het klaar zal zijn voor de Grand Prix", laat de Australiër weten. Met zijn vroege aankomst in Qatar is een bezoek aan Saudi-Arabië niet zo lastig, aldus Masi. "Het is maar een vlucht van drie uur. Een kleine moeite om nu alvast even een kijkje te gaan nemen."

Volgens Masi ging de oorspronkelijke planning er al vanuit dat het stratencircuit pas laat klaar zou zijn. "Het zou sowieso een spannend verhaal worden, daar bestaat geen twijfel over. Maar alles wat ik bij mijn vorige bezoek heb gezien, de progressie per dag en week, was geweldig. Ik kan niet wachten om er weer te gaan kijken."

En ook de F1-CEO Stefano Domenicali is positief. "De promotor werkt dag en nacht", laat hij aan Motorsport.com weten. "Ze zijn hard aan het werk, echt heel hard. Je zal straks de investeringen terugzien. Het wordt perfect volgend jaar en ook dit jaar ziet het er zeer, zeer mooi uit." Misschien dat sommige niet-essentiële onderdelen voor de race niet af zullen zijn, bekent de Italiaan. "Maar de baan zelf zal gereed zijn. Daarnaast gaan we een show van hoog niveau zien. Iedereen is enthousiast en er is veel werk verricht. Het wordt echt heel mooi."

De Grand Prix van Saudi-Arabië is de voorlaatste race van het seizoen. De finale is een week later, op zondag 12 december in Abu Dhabi.