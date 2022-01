COTA pakt problemen met hobbels aan met nieuwe asfaltlaag

De afgelopen jaren hebben de coureurs in de MotoGP en Formule 1 regelmatig geklaagd over de vele hobbels op het Circuit of the Americas. Door de jaren zijn er meerdere pogingen gedaan om de problemen op te lossen. Zo werden voorafgaand aan het seizoen 2020 onder meer bochten 1 en 9 en het achterste rechte stuk voorzien van een nieuwe laag asfalt. Tijdens de meest recente bezoeken van de F1 en MotoGP bleken de problemen echter nog niet opgelost. Onder meer bochten 2 en 10 waren behoorlijk hobbelig geworden en dus gaat het circuit bij Austin opnieuw aan de slag om de problemen te verhelpen.

“COTA heeft consultants ingehuurd om het asfalt te bekijken en vast te stellen welke delen van het circuit opnieuw geasfalteerd moeten worden”, leest een verklaring van het circuit. “Met behulp van een grondradar én apparatuur en software voor lasermapping is het circuit in kaart gebracht en werd bepaald welke reparaties noodzakelijk zijn. Van daaruit ging COTA aan de slag om de bochten 12 tot en met 16 opnieuw te asfalteren en een betonnen pad te maken om het terrein bij bochten 2 en 10 te versterken. Bovendien werkte COTA samen met aannemers om ervoor te zorgen dat het nieuwe asfalt en de betonnen funderingen gelijk en vlak waren, waardoor een ideale baan is ontstaan voor de komende races en evenementen.”

Overstroming 2015 droegen bij aan problemen

Afgelopen jaar leken vooral de MotoGP-coureurs behoorlijk last te hebben van de hobbels. Veel rijders uitten zich kritisch, onder wie de uiteindelijke wereldkampioen Fabio Quartararo. “Het lijkt min of meer een circuit waarop ik train met een crossmotor, maar dan veel sneller met een MotoGP-motor. Het is echt slecht. Ik begrijp het niet, drie jaar geleden zeiden we dat ze het opnieuw moesten asfalteren en nu is het nog slechter. Het is maar net acceptabel om te racen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het is een grap. Ik vind het geen MotoGP-circuit. Voor één ronde is het prima, maar in [een race van] twintig ronden ga je zien dat er enkele heel vervelende momenten komen.”

De problemen met het asfalt op het Circuit of the Americas worden volgens circuitbaas Bobby Epstein mede veroorzaakt door de zware regenval op en rond het circuit in 2015. “We hebben negen meter diep gegraven om het circuit hier aan te leggen en hebben daarvoor speciale grond aangevoerd”, vertelt hij aan Motorsport.com. “De overstroming van 2015 veroorzaakte echter ernstige verzakkingen. We hebben deze gebieden sindsdien niet hersteld en daarna is het alleen maar erger geworden. Er is wat uitspoeling rond leidingen geweest. Er liggen pijpen onder het circuit en in 2015 ging het water niet alleen door, maar ook om de pijpen heen. Dat veroorzaakte erosie.”