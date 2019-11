Circuit of the Americas gaat hobbelig asfalt aanpakken

Het Circuit of the Americas kan F1-coureurs wel bekoren vanwege de aansprekende lay-out. Het kent een goede flow, bijvoorbeeld in het gedeelte dat doet denken aan de Maggots and Becketts van Silverstone. Nadeel is dat het circuit in Texas ieder jaar hobbeliger wordt, vooral het stuk richting de eerste bocht is er beroerd aan toe. Max Verstappen vreesde op vrijdag schade aan zijn auto en Lewis Hamilton klaagde zelfs over hoofdpijn. Beide heren gaven, net als vele andere coureurs, aan dat het circuit iets aan de ondergrond moet doen voor de komende jaren.

Bobby Epstein, voorman van het Circuit of the Americas, heeft die oproep ter harte genomen. Hij belooft beterschap en laat het euvel komende winter verhelpen. "We zullen de baan voor het grootste gedeelte van december en de eerste helft van januari afsluiten om de problemen aan te pakken", bevestigt Epstein tegenover Motorsport.com. Volgens hem hoeft niet de hele baan opnieuw te worden geasfalteerd. "We hebben vorig jaar ook al een deel aangepakt voor de MotoGP, dus ik zou niet zeggen dat we de hele baan weer moeten doen. Maar het rechte stuk moet sowieso wel en de uitgang van de pitstraat en bocht 1 ook. Verder zit er voor bocht 9 nog een behoorlijke hobbel en moeten we de combinatie van bocht 18 en 19 ook meteen meenemen."

Al met al een aanzienlijke klus dus. "Ja, dit zijn tamelijk uitgebreide werkzaamheden. Dus ik weet al wel hoe die rekening er uit gaat zien", grapt Epstein. Hij ziet het echter als een investering in de toekomst. Als men ook op termijn de koningsklassen op vier en twee wielen naar Austin wil halen, dan moet er simpelweg iets gebeuren. Epstein bevestigt trouwens dat verzakking debet is aan de huidige situatie, onder meer door extreme regenval. "We hebben het hier destijds een meter diep uitgegraven en speciale pijpen aangelegd. Maar door de overstroming van 2015 is de boel alsnog aardig verzakt. Sindsdien hebben we er niets meer aan gedaan en is het dus erger geworden."

Een ronde over het Circuit of the Americas:

Met medewerking van Adam Cooper