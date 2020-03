Circuit of the Americas dicht, baas niet bang voor F1-race

Ook in Amerika werden afgelopen weekend verscherpte maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Circuit of the Americas zag eerder al de MotoGP-race verplaatst worden van 5 april naar 15 november. De IndyCar-ronde van 26 april is definitief geschrapt. Andere evenementen op en rond het populaire circuit, zoals een concert van de Rolling Stones op 24 mei, worden waarschijnlijk ook afgelast.

In een poging de kosten zoveel mogelijk te drukken heeft het circuit veel medewerkers naar huis gestuurd en de deuren gesloten. Circuitbaas Bobby Epstein is ervan overtuigd dat de Formule 1-race in oktober gewoon door kan gaan, mits de situatie rondom COVID-19 verbeterd is. “In alleen al de komende negentig dagen zijn evenementen geschrapt, uitgesteld of onzeker waarvoor bijna 600.000 tickets zijn verkocht”, zei hij in gesprek met Motorsport.com. “De ondernomen acties [door de overheid] hebben geen impact op de mogelijkheden van COTA om de Grand Prix te huisvesten.”

In een apart statement meldde het circuit: “We vinden het ongelofelijk pijnlijk dat onze medewerkers (en hun families) die zich het hele jaar hebben voorbereid om gasten uit Austin en de rest van de wereld te ontvangen nu werkloos zijn. Het plezier van het creëren van mooie herinneringen heeft plaatsgemaakt voor de teleurstellende realiteit van een wereldwijde crisis. Het is een verschrikkelijke tijd voor de event- en hospitality business.”

Video: Een ronde over het Circuit of the Americas in Austin

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper