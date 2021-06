Circuit of the Americas ziet Formule 1 double-header wel zitten

Doordat er vorige week officieel een streep werd gezet door de Grand Prix van Singapore, is er in oktober een plekje vrijgekomen op de Formule 1-kalender. In Baku gonsde het afgelopen weekend van de geruchten dat de koningsklasse van de gelegenheid gebruik wil maken om dit jaar alvast een tweede race in Amerika te organiseren. Zo zou Roger Penske de Formule 1 wel terug willen halen naar zijn Indianapolis Motor Speedway, maar behoort een double-header op het Circuit of The Americas ook tot de opties.

In gesprek met RACER laat circuitvoorzitter Bobby Epstein weten dat ze nogal werden overvallen door de geruchten over een tweede race in Austin: “Het kwam als een complete verrassing toen we erover hoorden en lazen in de pers. Als het echt zo zijn had je het wel geweten door het feit dat we dan wel voorbereid zouden zijn op alle vragen, belletjes en verzoeken die we hebben gekregen over kaarten en van leveranciers en verhuurders die zich afvroegen wat er allemaal speelde."

"Voor die ochtend waarop het naar buiten is gekomen hebben we één gesprek gevoerd dat elke promotor – met een permanent circuit althans – die de afgelopen twee jaar een race op de kalender had staan heeft gevoerd, en dat ging over de vraag: “Als we er voor open zouden staan, zou het mogelijk zijn?” Op een bepaald moment is ons gewoon gevraagd of wij geïnteresseerd zouden zijn [in een double-header] als de situatie zich voor zou doen. Daar hebben we positief op gereageerd. Dat was weken geleden. Sindsdien hebben we nog wel met de Formule 1 gesproken, maar niet echt over dat onderwerp. Ik denk niet dat ze nu al op dat punt zijn om het daarover te hebben omdat ik het gevoel heb dat ze wel genoeg andere dingen aan hun hoofd hebben momenteel.”

Hoewel er dus nog niet echt gesproken is over de organisatie van een tweede race, zegt Epstein een double-header in Texas wel te zien zitten. Zeker omdat het circuit vorig jaar vanwege de pandemie ontbrak op de kalender en de kaarten voor de race van dit najaar al zijn uitverkocht.

“Als het goed zou zijn voor de sport, zouden we alles doen wat we kunnen en denk ik ook dat het goed zou zijn. We willen dat ze financieel gezond zijn, we willen de fans zoveel mogelijk Formule 1-actie voor kunnen schotelen en de stad zou het meer hotelovernachtingen en toeristen opleveren. Als de kans zich voordoet, moeten we dan ook proberen om er iets van te maken.”

Austin wil uitpakken met 'iets speciaals'

“De potentie is er om er echt iets speciaals van te maken. Er zijn acties en sponsors die echt in kunnen springen op de mogelijkheid dat we tien dagen aan Formule 1 gaan krijgen, of misschien wel meer. Ik denk dat we meer mensen geïnteresseerd kunnen krijgen om iets op te zetten, ik denk zelfs dat we de hele stad warm kunnen laten lopen om daar een soort van enorme F1 fan zone te maken, dat zou het echt een speciaal evenement maken.”

Hoe speciaal een eventuele double-houder uiteindelijk gaat worden in Austin, hangt volgens Epstein wel af van de timing van een officieel verzoek van de Formule 1: “We kunnen de races altijd organiseren, zelfs wanneer we pas kort van tevoren iets horen. Voor alles daar omheen om er een spectaculair, speciaal evenement van te maken, is de klok aan het tikken.”