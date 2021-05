Circuit Gilles Villeneuve tijdelijk drive-in vaccinatiecentrum

Het geplande bezoek van de Formule 1 aan het Circuit Gilles Villeneuve gaat ook in 2021 niet door. Vanwege de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om de Canadese Grand Prix te organiseren tussen 11 en 13 juni. Het circuit wordt in dat weekend echter gewoon gebruikt, maar dan voor een heel ander doeleinde. De promotor van de GP van Canada heeft in samenwerking met de stad Montreal en de overheid van provincie Quebec een tijdelijk drive-in vaccinatiecentrum opgezet in het pitgebouw van het circuit.

De tijdelijke vaccinatielocatie wordt de aankomende drie weekenden ingezet om ongeveer 6.000 mensen in te enten met een vaccin tegen het coronavirus. Op 29 en 30 mei kunnen fietsers zowel op afspraak als door binnen te lopen in het pitgebouw op het Île Notre-Dame een vaccinatie ophalen. In de twee daaropvolgende weekenden, dus op 5 & 6 en 12 & 13 juni, kunnen mensen zich op afspraak met de auto melden in de pits van het Circuit Gilles Villeneuve, dat buiten het F1-raceweekend om gewoon openbare weg is.

De prikervaring op het F1-circuit van Montreal wordt verder aangekleed door de tentoongestelde sport- en racewagens in de garages. Ook wordt er gedurende de dag muziek gespeeld.