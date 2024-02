De Formule 1 is al sinds 1991 vaste gast op het Circuit de Barcelona-Catalunya – niet alleen voor de Spaanse Grand Prix, maar tot voor kort ook voor de F1-wintertests. Na de bekendmaking dat vanaf 2026 de Formule 1 naar Madrid gaat, staat er een groot vraagteken achter de race in Catalonië. De organisatie van de race is er echter van overtuigd dat de verhuizing naar Madrid niet per se het einde hoeft te betekenen voor Formule 1 in Montmélo.

Oriol Sagrera (CEO van het circuit) en José Luis Santamaría (algemeen directeur) laten in een infomeel gesprek met onder andere Motorsport.com weten dat er flink wordt geïnvesteerd in het circuit, mede door een bijdrage van enkele tientallen miljoenen euro's van de Catalaanse overheid.

De pitstraat is opnieuw ingericht, er wordt een nieuw gebouw neergezet om de Paddock Club te huisvesten en er komt een nieuwe toren voor de wedstrijdleiding. Verder wordt er hard gewerkt aan een brug tussen de paddock en het stadiongedeelte. Op die manier wordt het mogelijk om vanuit de paddock naar de nog in aanbouw zijnde hospitality-ruimtes in het stadiongedeelte te kunnen lopen.

De werkzaamheden aan het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn ongeveer twee jaar geleden begonnen en als alles volgens planning verloopt dan moeten de nieuwe faciliteiten worden opgeleverd voor de Grand Prix van dit jaar, eind juni.

De verwachting is dat tijdens de F1-race dit seizoen meer bekend wordt over de onderhandelingen tussen de Formule 1 en de organisatie van de race in Barcelona. Sagrera laat weten optimistisch te zijn over de gesprekken en dat hij de faciliteiten op het circuit bij de beste van de wereld vindt horen. Ook vanuit de Formule 1-organisatie zelf is Barcelona nog niet helemaal afgeschreven, zo liet CEO Stefano Domenicali eerder al weten. Tijdens de bekendmaking van de plannen in Madrid zei de Italiaan dat het niet uitgesloten is dat er in 2026 twee GP's in Spanje op de kalender staan.