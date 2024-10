De Formule 1-zege in Austin van Charles Leclerc was niet het meest besproken onderwerp na de race, maar het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen maakte de tongen los. Verstappen verdedigde met hand en tand en nadat Norris buiten de baan de Nederlander inhaalde kreeg de McLaren-coureur vijf seconden tijdstraf aan de broek. McLaren was woedend, Red Bull Racing kon er wel begrip voor opbrengen. Bij Viaplay laten de analisten Tom Coronel en Christijan Albers hun licht op de zaak schijnen.

De analyse begint met de vraag of het makkelijker is om te jagen of degene te zijn waarop gejaagd wordt. "In principe niet", begint Coronel. "Want als je voorop rijdt, heb je de vrije lucht, maar de Red Bull was niet zo sterk. Ik weet wel zeker dat Max dacht van 'joh, dit gaat wel goedkomen!' Maar dat kwam niet, hij zakte gewoon door het ijs heen. Op de witte [harde] band deed hij het gewoon niet. In het begin zag je dat al. De bandenspanning was niet goed en ze hadden al een probleempje, maar uiteindelijk was het er niet. Ze hadden meer verwacht van de Red Bull."

Mede door de tegenvallende prestatie in de race kreeg Verstappen in de slotfase Norris achter zich. In bocht 12 ging de Brit er zelfs voorbij, maar zoals gezegd was de wedstrijdleiding niet blij met de manier waarop. Albers vond het een onzinnige straf. "Ik vond het gewoon een mooie actie, maar dan krijg je dan weer het gesodemieter met de FIA van wie lag voor bij de apex", vertelt de oud F1-coureur. Dat was ook de reden waarom de FIA Norris op de bon slingerde, want Verstappen lag daar voor. Coronel denkt dat de Red Bull-coureur dat perfect heeft gedaan. "Hij doet hier een trucje. Hij laat de rem los en hier bij de apex ligt hij daar een meter voor!"

Coronel stelt vervolgens dat Verstappen de regels perfect naar zijn hand zette. "Dat is het trucje. De regel is, dat als je bij de apex ervoor zit, dan is die [bocht] van jou. Anders krijg je van 'ja maar ik zat net met mijn voorwiel bij de achterkant, dus ik zat aan de binnenkant'. Dan raken ze elkaar", aldus de ervaren coureur. "De FIA schiet zichzelf in de voeten door deze regel constant toe te passen. Daardoor denken we het ene moment mag hij het wel en waarom hij niet?"

Video: De harde strijd tussen Verstappen en Norris in Austin