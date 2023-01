Door een teleurstellend verlopen Formule 1-seizoen 2022 hebben Ferrari en Mattia Binotto een aantal weken na de laatste Grand Prix in Abu Dhabi een punt gezet achter de samenwerking. De Scuderia begon afgelopen jaar sterk met de rapste auto, maar zakte door omstandigheden weg en verloor de aansluiting op Red Bull Racing. Charles Leclerc werd de beste Ferrari-coureur door de tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen, terwijl het team diezelfde plek bemachtigde bij de constructeurs.

Het was voor het eerst sinds 2019 dat Ferrari op die positie eindigde. Christijan Albers is van mening dat Ferrari er niet goed aan heeft gedaan om Binotto te lozen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat Ferrari afscheid heeft genomen van Binotto", zegt de F1-analist bij De Telegraaf. "Oké, officieel is hij zelf opgestapt, maar iedereen weet hoe het werkt. Ik heb het idee dat er een zondebok werd gezocht en iemands kop eraf moest. Dan kom je al snel uit bij de teambaas. Toch heeft Binotto er mede voor gezorgd dat Ferrari weer competitief is. Iedereen vergeet hoe slecht dat team pakweg een jaar geleden nog was."

Albers weet dat Ferrari het op strategisch vlak geregeld liet liggen en ze dat een hoop punten kostte. Toch vindt de voormalig Formule 1-coureur niet dat de schuld altijd bij Binotto lag. Volgens hem had Ferrari de Italiaan meer tijd moeten gunnen. "De enige manier om succes te boeken, is om mensen te laten groeien in hun positie en de tijd te gunnen om een team op te bouwen", vervolgt de oud-rijder van Spyker en Midland. "Ik vond Binotto juist wel een verfrissende uitstraling hebben, omdat hij zo rustig was en meer leek op een aardrijkskundeleraar. Ik vind het niet eerlijk dat hij eruit is gegooid."

"Ferrari is andere koek"

Inmiddels is de opvolger van Binotto in de vorm van Fred Vasseur al bekend. De Fransman staat vanaf dit jaar aan het roer in Maranello. Vasseur komt over van Alfa Romeo en heeft veel ervaring in de sport. "Maar Ferrari is wel even andere koek, daar werken meer dan duizend mensen", merkt Albers op, die denkt dat pas na twee of drie jaar de invloed van Vasseur zichtbaar wordt. Mocht Ferrari in 2023 sterk voor de dag komen, dan komt dat volgens Albers dus niet door de Fransman. "Veel mensen zijn lyrisch over hem, maar voor het gemak wordt wel even vergeten dat hij eigenhandig op zijn eerste dag bij Sauber de op handen zijnde deal met motorleverancier Honda liet klappen. En we weten allemaal hoeveel succes die de voorbije jaren hebben geboekt met Red Bull."

