Verstappen had na de eerste seizoenshelft een gigantische voorsprong van tachtig WK-punten, ondanks de uitvalbeurten in de vroege fase van het seizoen. Tijdens de GP van België haalde hij genadeloos hard uit richting de concurrentie. Zijn grote voorsprong in het WK is deels te danken aan het falen van Ferrari, dat zeker in de eerste maanden van het jaar een beter pakket had dan Verstappen. In theorie moet de Scuderia op Circuit Zandvoort ook beter voor de dag komen, maar de logica is dit seizoen regelmatig ver te zoeken. “Ferrari heeft een goede basis, maar de vraag is of het gaat werken in Zandvoort”, zegt Albers in gesprek met Motorsport.com. “Op basis van aerodynamica moet Ferrari makkelijk winnen, maar het is de vraag of Max weer boven zichzelf uit kan stijgen. Krijgt hij het weer voor elkaar om net als vorig jaar zo goed in z’n vel te zitten? Dat hij zich één voelt met de auto en zo toch weer het verschil kan maken om die Ferrari’s te overrulen.”

Albers geeft desgevraagd antwoord op zijn eigen vraag: “Aan de ene kant zeg ik van wel”, gaat de voormalig Formule 1-coureur verder. “Ik heb Max Verstappen dit seizoen maar een keer kunnen betrappen op een fout en dat was tijdens de kwalificatie op Silverstone. En gelukkig ook, dat laat zien dat het geen robot is. Aan de andere kant kun je weinig op hem aanmerken, hij doet het gewoon perfect. Hij zit goed in z’n vel, je merkt dat hij minder risico’s neemt. In Hongarije met de start was hij heel voorzichtig, dat hadden we nog nooit zo gezien. Hij ging zo snel van het gas, keek goed, positioneerde zich in het veld. Hij ging voor de punten. Vorig jaar had hij die optie ook niet en moest hij wel agressief rijden omdat hij punten moest blijven sprokkelen, maar daar zie je wel echt een verschil. Weet je wat het is, als je minder druk hebt, presteer je het beste. Als je een teamgenoot hebt die ruk is, dan presteer je ook beter. Perez is wel goed, die zorgt er namelijk voor dat Max er nog altijd voor staat als hij een mindere ronde heeft. Dat is wel een lekker gevoel als je instapt. Dan zit je in een bepaalde comfort zone waar je lekker kan knallen. Dat is wel belangrijk voor Max.”

Analist bij Viaplay: “We willen dit met z’n allen beter maken”

Albers deed voor verschillende media al analyses van F1-weekenden, maar debuteert dit seizoen op televisie. Bij Viaplay werd hij aan het vaste team van analisten toegevoegd. “Het is leuk, maar ook moeilijk omdat je zoveel in je hoofd hebt”, legt hij uit. “Ik ben eigenlijk wat technisch ingesteld, dus ik moet het in m’n hoofd heel snel vertalen zodat het overkomt op televisie en de kijker het begrijpt. Wat je dan krijgt is dat je struikelt over de bewoording. Ik woon al heel lang in het buitenland en mijn kinderen spreken Engels, Frans en Nederlands, maar die forceren me altijd naar het Engels. Dan krijg je Engelse termen er doorheen en dan krijg je hier bij Viaplay weer te horen dat ik geen Engelse termen mag gebruiken. Het is wel heel moeilijk en televisie maken is ook een apart vak. Ik ben geen echte televisieman, ik hoop dat ik beter kan worden. Of het in me zit, weet ik niet. Dat gaan we gedurende het seizoen wel zien. Het zijn allemaal korte momenten waarin je dingen kunt vertellen, het is dan ook heel moeilijk om te laten zien wie en hoe je bent.”

Daarbij merkt Albers ook dat het analyseren bij Viaplay een kwestie van teamwerk is. “Het is niet makkelijk, maar het interesseert me wel en het is leuk om bij deze club te horen. Iedereen gaat goed met elkaar om, er is totaal geen haat en nijd. Mijn hart ligt op m’n tong, ik zeg alles. Dat interesseert me helemaal niks. Of dat goed of slecht is, daar laat ik me niet over uit. Je merkt gewoon dat het een leuk team is, er is geen hoofdrolspeler. We doen het met z’n allen, we willen dit programma allemaal beter maken. Als je het mij vraagt, vind ik het veel beter dan hoe het eerder was. Het is maar net welke kijker je hebt en wat mensen gewend zijn. Als mensen al dertig jaar iets gewend zijn, dan is het best wel een behoorlijke klap. Het is een andere opzet. Bij Ziggo zit je aan een tafel en heb je een paar biertjes, dat levert een heel ander verhaal op dan hier. Ik vind het leuk, maar het belangrijkste is dat de kijker het ook leuk vindt.”

De kritiek op Viaplay dreunde flink aan het begin van dit seizoen, maar Albers heeft er door zijn afwezigheid op sociale media relatief weinig last van. “Ik heb gelukkig geen sociale media, volgens mij zou ik helemaal gek worden. Ik blijf eigenlijk liever in de luwte, maar dat staat weer lijnrecht tegenover wat ik nu doe. De enige reden dat ik het doe is omdat ik vond dat er heel vaak iets uitgelegd werd over iets wat helemaal niet klopte. Dan wordt er gezegd dat de kijker het niet weet, maar ik vind wel dat de kijker niet besodemieterd moet worden. Als we naar het NOS Journaal kijken en daar verkondigen ze regelrechte onzin, dan slaat het ook nergens op.”

Tijdens de Grand Prix van Monaco was Albers voor het eerst namens Viaplay in de paddock. Hij verzorgde naast Stéphane Kox analyses, maar deed kort voor de race ook de gridwalk. Als een volleerde Martin Brundle manoeuvreerde Albers zich langs de VIP’s en trok hij in een kwartier tijd heel wat bekende F1-gezichten voor de camera. Tot hilariteit van de kijkers thuis. “Heel veel mensen vonden het blijkbaar leuk, al zijn er ook altijd mensen die het niet leuk vinden. Je merkt gewoon dat mensen het gaaf vinden dat je iedereen op die grid kunt aanspreken. Mensen zullen dat wel Popie Jopie vinden, maar ik kan er niks aan doen als Toto Wolff me even vastgrijpt of Jean Alesi me aanspreekt. Een Christian Horner heb ik niet zo’n hele goede band mee, maar Adrian Newey kan ik wel aanspreken. Als ik zou vragen wanneer je een gridwalk zo gezien hebt en zoveel mensen voor de camera krijgt: ik weet niet of jij het je kan herinneren, maar ik heb het nooit gezien. Dat is niet om mezelf een veer in de reet te steken, maar we doen als Viaplay in zo’n gridwalk al meer dan wat zij in twee of drie jaar lieten zien. Toch merk je dat het heel lang duurt voordat je die omslag krijgt. Als je dertig jaar gewend bent die stem te horen, dan is het wel logisch.”