Albers ziet Lawson snel promotie maken naar Red Bull Racing

Sergio Pérez tekende afgelopen zomer een nieuw, meerjarig contract bij Red Bull Racing. Toch is het vanwege zijn tegenvallende prestaties nog onzeker of de Mexicaan in 2025 daadwerkelijk de teamgenoot van Max Verstappen is. Mocht Red Bull alsnog afscheid nemen van Pérez, dan wordt zeer waarschijnlijk Yuki Tsunoda óf Liam Lawson zijn opvolger. Lawson maakt bij RB F1 het seizoen af in plaats van de aan de kant gezette Daniel Ricciardo.

Als het F1-seizoen 2024 erop zit, heeft Lawson slechts elf Grands Prix gereden. Toch zou het Christijan Albers niet verbazen als de Nieuw-Zeelander komende winter promotie maakt naar Red Bull Racing. “Hij is een natuurtalent, pakt het gelijk op en staat er”, zei de oud-coureur van Minardi, Midland en Spyker bij Viaplay over Lawson. “Ik zie hem volgend jaar echt naast Max Verstappen verschijnen.” Albers deed zijn uitspraken over Lawson tussen de vrije training en sprintkwalificatie in Austin.

