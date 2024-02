VIDEO: Albers ziet Ferrari F1 met SF-24 veel van RB19 overnemen

Heel wat Formule 1-teams hebben zich voor hun ontwerp van de auto voor 2024 goed laten inspireren door de Red Bull-bolide van vorig jaar. De RB19 won op één race na alles en pakte beide kampioenschappen met overmacht. Ferrari was de nummer drie bij de constructeurs en wil er komend jaar alles aan doen om het de Oostenrijkse concurrent een stuk lastiger te maken. Christijan Albers legt in de Viaplay-programmering rond de testdagen uit dat de formatie uit Maranello ook goed naar de RB19 heeft gekeken.

"Wat hebben ze veranderd van 2023 naar 2024? Dat is stiekem wel duidelijk te zien", begint de analist. "Je ziet in 2023 dat de airflow eigenlijk in de badkuip [van de sidepod] zit. Als je dan gaat kijken naar de auto van 2024, dan zie je dat ze een beetje gekopieerd hebben van de Red Bull. Ze hebben die filosofie overgenomen." Ook bij de inlet van de sidepod ziet Albers een vernieuwing. "Ze hebben een soort van tafeltje, waar je een bord op kan neerzetten. Ze hebben de inlet wat verder naar voren gemaakt. Vorig jaar liep hij mooi geleidelijk toe naar de sidepod."

Albers pakt er ook een foto bij waar we van de boven naar de twee auto's kijken en dan is het verschil in luchtstroming duidelijker zichtbaar. "Je ziet in 2023 de airflow echt aan het bodywork kleven. Het wordt opzij geduwd naar de achtervleugel. Daar wil je hem ook hebben", aldus de inwoner van Monaco. "Als we dan kijken naar de auto van 2024, dan zien we dat ze daar de filosofie over hebben genomen van de Red Bull. Wat dan interessant is, is dat ze van die kleine aerodynamische onderdeeltjes hebben bij de halo. Ze willen dat de lucht aan het bodywork van de halo blijft kleven. Dan krijg je stiekem ook de airflow die recht naar achter gaat. In plaats van twee stromen naar achter in 2023, hebben ze er nu stiekem vier gecreëerd."

Als de voormalig Formule 1-coureur de achterkant van de SF-24 goed bekijkt, dan ziet hij daar ook het een en ander wat nieuw is. "Je ziet bij de 2023-auto dat het bodywork heel scherp om de uitlaat heen zit en als we kijken naar het bodywork van 2024 dan zie je dat hij veel meer ruimte heeft. Ook weer de filosofie gekopieerd van Red Bull", legt Albers uit. "Die richting, daarvan dachten ze dat het de juiste richting was om op te gaan."