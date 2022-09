Na maandenlange onderhandelingen maakte Audi vorige week bekend dat het vanaf 2026 actief zal zijn in de Formule 1. De Duitse fabrikant gaat een eigen krachtbron ontwikkelen volgens het nieuwe motorreglement, dat in datzelfde jaar van kracht wordt. Hoewel de deal met Sauber nog niet beklonken is, is de Zwitserse operatie wel de beoogde partner voor Audi. Het bedrijf wil zelfs een meerderheidsbelang nemen in het bedrijf van Finn Rausing. “Ik was verrast over Finn Rausing, dat is stiekem toch wel leuk”, zegt Christijan Albers, F1-analist bij Viaplay, in gesprek met Motorsport.com. “In de tijd van [voormalig F1-coureur Marcus] Ericsson kwam hij bijna nooit in de paddock en nu is hij toch regelmatig terug in de Formule 1. Het moet nog rondkomen, maar ik vind het verrassend dat hij de boel voor 75 procent verkoopt.” Audi was ooit heel succesvol op Le Mans en deed het in verschillende takken van de autosport erg goed. “Maar de Formule 1 is toch echt wel een stukje anders”, zegt Albers op de vraag of Audi’s staat van dienst vertrouwen geeft. “Ze hebben een goed track record en ze zijn succesvol in bijna alles wat ze doen. Maar de Formule 1 is toch compleet iets anders dan wat ze op Le Mans deden. Ze gebruikten Joest om die auto’s te runnen, Audi gebruikte Dallara voor de aerodynamische pakketten. Het is allemaal wat ingewikkelder, geen garantie op succes.”

Maar wat betreft het bouwen van een goede motor heeft Audi het voordeel dat er geen MGU-H gebouwd hoeft te worden. Het is een van de voorwaarden die de beide merken van de VAG Group stelden voor deelname in het nieuwe F1-tijdperk. “Dat scheelt een slok op een borrel”, aldus Albers, die zelf nog een jaar DTM reed voor Audi. “Het duurde bij de andere motorbouwers echt een tijd voor ze op het niveau van Mercedes zaten, de andere fabrikanten hebben wel geprofiteerd van het Mercedes-concept. Ferrari rijdt nog met een ander concept met die turbo, die hebben het meer voor op de motor en de anderen hebben een splitsing van voor naar achteren. Daarnaast zijn heel veel mensen van Mercedes bij andere teams gaan werken. Honda heeft nu de sterkste motor, dan krijg je Ferrari en daarna Mercedes.” De personeelswisselingen hebben volgens Albers een grote rol gespeeld in het creëren van een gelijk speelveld. “Dan zie je ook weer hoe snel het kan gaan, maar het duurt wat langer dan vroeger. Dat komt door die geheimhoudingsplicht in die contracten, je mag een jaar lang niets doen. Je ziet wel dat als je iemand weghaalt, dat je langer nodig hebt om die techniek weer in te halen. Ik vind het moeilijk, ze gooien veel techniek weg. Maar aan de andere kant is het de reden dat Audi en Porsche op die voorwaarde in willen stappen, ze hebben anders direct een grote achterstand en dat is heel moeilijk onder controle te krijgen.”

Naast de vraagtekens of Audi en Porsche echt gescheiden blijven werken als de ene partij het veel beter voor elkaar heeft dan de andere, vindt Albers het jammer dat de MGU-H gaat verdwijnen. “Ik ben niet zo’n voorstander van het motorreglement”, stelt Albers. “Ze moesten vanuit de Formule 1 natuurlijk wel, merken als Audi en Porsche wil je er wel bij hebben. Maar aan de andere kant verlies je het hele mooie technische aspect van die MGU-H. Daar zat eigenlijk juist de techniek van deze tijd in, het opwekken van nieuwe energie om in die batterij te steken. Daarmee konden ze berekenen hoe ze die batterij konden gebruiken. Natuurlijk wordt die turbo ook continu op snelheid gebracht. Je krijgt straks qua karakter een hele andere auto als je op het gas gaat. De vraag is of je dat wil. De puristen zeggen dat de coureur dan weer het verschil gaat maken, dat klopt. Aan de andere kant gooi je weer een stukje techniek weg. Ze zullen wel moeten, met het verloop van deze auto’s moet je het eigenlijk afremmen. Als ik nu kijk naar die auto waar ik mee reed en waar ze nu mee rijden, dat is niet normaal. Het lijkt een limousine in vergelijking met een klein grasmaaiertje.”

Parallel aan Audi gaat ook Porsche datzelfde jaar debuteren in de Formule 1, maar dan met behulp van Red Bull Racing. De bekendmaking daarvan laat voorlopig nog even op zich wachten. “Je krijgt gewoon een beursgenoteerd bedrijf achter je staan met diepe zakken en echte historie. Dat is hetzelfde met Porsche, ze zullen wel moeten omdat er niet tegenaan te werken valt met al die kennis die Red Bull al heeft. Porsche is sexy als je het vergelijkt met Honda, die zetten toch andere auto’s op de weg."