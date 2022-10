Mercedes besloot de eerste dag als eerste en tweede in de tijdenlijst, terwijl Max Verstappen op ruim acht tienden de derde tijd op de klokken bracht en Sergio Perez op negen tienden de vierde tijd liet noteren. Echter, de vrijdagse oefensessies vonden plaats op een natte baan, waarbij het op sommige momenten stevig regende en op andere momenten bijna droog was. Teambaas Christian Horner vindt het dan ook lastig om de pace die Red Bull heeft laten zien met die van Mercedes te vergelijken.

“Dat is een hele lastige”, zegt de Brit bij Sky Sports. “Deze baan is behoorlijk zwaar voor de banden en wij hebben maar één set intermediates gebruikt tijdens de tweede sessie en Mercedes volgens mij drie. Maar ik denk dat onze pace wel redelijk is. Doordat de voorbanden hier heel snel slijten is het echter moeilijk om al te veel conclusies te trekken uit wat we vandaag hebben gezien. We moeten hiervoor eerst naar de data kijken. Maar over het geheel genomen leek het een redelijke dag te zijn voor ons.”

"Mercedes ziet er competitief uit"

Gevraagd of Mercedes ook in de kwalificatie van zich kan laten zien, laat Horner weten: “Dat wordt een interessante. Door extra setjes banden te gebruiken hadden ze vandaag zeker een voordeel, met name in de eerste sector. Het was waarschijnlijk dus niet heel representatief wat we vandaag zagen. Maar ze zitten zeker in de mix. Ze ze zien er competitief uit, absoluut. En Ferrari staat ook niet waar het normaal gesproken staat, dus ik denk dat het allemaal nog wel wat dichter bij elkaar komt te staan.”

Zaterdag belooft een droge dag te worden op Suzuka. Op zondag zou er wel weer een bui kunnen vallen. Volgens Horner zal er dan ook een compromis worden gesloten met de afstelling, zodat het team onder beide omstandigheden competitief kan zijn. “Je zal ergens halverwege moeten gaan zitten, zodat je een redelijke hoeveelheid downforce hebt die voor beide condities redelijk is. Datzelfde geldt voor de stijfheid waarmee je rijdt. We zullen vanavond nog wel een discussie hebben over waar het accent moet komen te liggen: het behalen van een goede gridpositie of het goed kunnen presteren in de race.”

