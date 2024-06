Twee weken geleden liep Max Verstappen nog de pole-position voor de Grand Prix van Canada mis omdat George Russell net zo snel was, maar die rondetijd eerder had genoteerd. In Barcelona leek Verstappen nu wel de pole te pakken, maar uiteindelijk verschalkte Lando Norris hem met een verschil van slechts twee honderdsten van een seconde. "Dat is zo'n kleine marge", glimlacht Red Bull-teambaas Christian Horner voor de camera van Viaplay. "In Montreal hadden we een gelijke tijd en hier komen we twee honderdsten van een seconde tekort. Maar het was een geweldige prestatie van Max en het team. We hebben vannacht goed werk geleverd en de auto verbeterd. Het is fantastisch om van de eerste startrij te vertrekken", blijft de Brit positief.

Vanaf die tweede startpositie ziet Horner nog genoeg kansen voor Verstappen om de leiding direct over te nemen. De run naar de remzone van bocht 1 bedraagt immers 549 meter en de polesitter begint aan de linkerzijde van de grid terwijl de eerste bocht naar rechts gaat. "Dit is een van de langste runs van het jaar naar de eerste bocht", weet Horner ook. "De tweede [start]plaats is hier dus niet per se een nadeel." Daarnaast ziet Horner ook nog wel een andere factor een rol spelen in deze race: het weer. "We zien in de voorspellingen ook nog een kans op regen voor morgenochtend, dus het kan opnieuw een heel spannende race worden. Maar ik denk niet dat het bij deze race enkel om de start gaat draaien, maar ook om bandenmanagement en hoe de linkerbanden het gaan volhouden", doelt hij op het feit dat acht van de veertien bochten hier naar rechts gaan en linksvoor het dus met name zwaar gaat krijgen.

Waar Verstappen in de buurt kwam van de pole-position, was het voor teamgenoot Sergio Pérez opnieuw een lastigere kwalificatie. De Mexicaan was zes tienden van een seconde langzamer dan Verstappen en moest genoegen nemen met de achtste tijd. Dat wordt uiteindelijk de elfde startpositie omdat hij een gridstraf heeft meegenomen vanuit Montreal. "Hij heeft het tot Q3 geschopt, dat is goede vooruitgang", bekijkt Horner het van de zonnige kant. "Maar hij miste gewoon iets op die laatste set banden. Hij heeft helaas ook nog een gridstraf van drie plaatsen van Montreal, maar vanaf die positie kan hij goede punten scoren en dat is wat we van hem nodig hebben", besluit de teambaas.