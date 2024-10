Horner waarschuwt Pérez: "Dit kunnen we ons niet veroorloven"

"We hebben wanhopig antwoorden nodig", zegt Christian Horner tegen Motorsport.com over de coureurssituatie bij Red Bull Racing. Het team begon sterk aan het seizoen 2024, maar zag zijn voorsprong in het constructeurskampioenschap alsmaar slinken en dat is inmiddels zelfs in een achterstand van 41 punten op McLaren veranderd. Red Bull heeft bovendien ook Ferrari nog als concurrent in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs. Horner weet tevens dat de meeste punten nog altijd van Max Verstappen moeten komen. Van de tot nu toe 475 gescoorde punten, staan er 331 op naam van de Nederlander.

Volgens Horner is het dus noodzaak dat teamgenoot Sergio Pérez beter gaat presteren, met het oog op het seizoen 2025 waarin de strijd voorin wellicht nog heviger wordt. "Kijk naar onze concurrenten. Ferrari zal volgend jaar sterk zijn, met [Lewis] Hamilton en [Charles] Leclerc", geeft Horner aan. "En McLaren heeft met [Lando] Norris en [Oscar] Piastri een sterke line-up. We moeten ervoor zorgen dat er niet een te groot gat zal zijn tussen onze coureurs, want dat kun je je niet veroorloven", aldus de teambaas, die ook weet dat één plaats lager in het constructeurskampioenschap al zo'n 9 miljoen dollar kan kosten.

Pérez begon nog goed aan het seizoen en overtuigde de Red Bull-top er daarom van om zijn contract tot en met 2026 te verlengen, maar sinds er een handtekening onder dat contract staat zijn de resultaten van de Mexicaan wisselvallig te noemen. De druk op zijn positie nam daardoor alleen maar toe en Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het liefst weer twee coureurs uit het Red Bull-opleidingsteam wil hebben. Kortom, naast Verstappen zou er dan een coureur als Liam Lawson, Yuki Tsunoda of Isack Hadjar moeten komen.

De positie van jonge coureurs is sterker geworden door de goede indrukken die Oliver Bearman en Franco Colapinto dit jaar hebben achtergelaten. Teams lijken nu steeds meer open te staan voor jong talent, ziet Marko. "De prestaties van Bearman en met name Colapinto in de GP's hebben aangetoond dat de jongelingen klaar zijn om die stap te maken en dat de filosofie van sommige teambazen, dat je alleen coureurs met drie of vier jaar ervaring kunt promoveren naar een topteam, niet meer van deze tijd is", schreef hij in zijn column voor Speedweek.com. "Mercedes heeft dit bewezen met zijn coureurskeuze", doelde hij op Andrea Kimi Antonelli. "Red Bull heeft dat in het verleden ook een paar keer gedaan. Je kunt dus op de jeugd vertrouwen. Er zit een bepaald risico aan vast, maar het is beheersbaar en het is het waard."