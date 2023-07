Horner over recordbrekende zegereeks Red Bull: “Betekent erg veel”

Max Verstappen bezorgde Red Bull op de Hungaroring de elfde overwinning van het seizoen, waarmee het team nog altijd ongeslagen is in 2023. Aangezien de Brits-Oostenrijkse renstal ook de laatste race van 2022 had gewonnen, zijn er nu twaalf zeges op rij behaald, waarmee het record van McLaren uit 1988 na 35 jaar verbroken is. Voor teambaas Christian Horner is de zege in Hongarije dan ook een speciaal moment.

“Ik weet nog hoe ik als kind Alain Prost en Ayrton Senna in hun McLarens iets ongelofelijks zag doen”, zegt Horner over het oude record van McLaren. “Om te denken dat wij dat aantal nu overtroffen hebben… Het was een fantastisch team en Ron Dennis was een fantastische teambaas. Dat wij dat record nu verbeterd hebben, is te danken aan het harde werk van iedereen in het team, zowel hier in Boedepast als in in Milton Keynes. Dit betekent heel erg veel.”

Voordat de twaalfde zege op rij er kwam, moest er eerst nog wel wat gebeuren, aangezien Max Verstappen tijdens de kwalificatie op zaterdag nipt verslagen werd door Lewis Hamilton. De Nederlander maakte bij de start echter meteen korte metten met de Mercedes-coureur, waarna er een comfortabele overwinning werd geboekt. Horner ziet hoe Verstappen ondanks zijn voorsprong in het kampioenschap blijft pushen om het maximale uit zichzelf en het team te halen. “Hij vond de balans in de auto gisteren rampzalig. Maar hij blijft gewoon pushen. Max is een zeer bescheiden kerel en voelt zich soms ongemakkelijk bij alle lof die hij krijgt toegezwaaid. Maar hij verdient alle credits in deze wereld voor de wijze waarop hij op dit moment rijdt.”

Dat het zondag beter ging in de race, lag ook aan het feit dat de auto meer voor de race stond afgesteld, weet Horner. “We hebben de kwalificatie een beetje opgeofferd om vandaag een geweldige auto voor de race te hebben”, zegt hij. “Want het enige wat we na gisteren gedaan hebben met de auto, is er brandstof in doen. Vervolgens was het wachten op de race en we wisten dat het vandaag warmer zou zijn.” Horner is dan ook niet ongerust over het feit dat het team zaterdag de pole misliep. “Nee, niet echt. Als je kijkt naar de vorige keer dat we op een low speed circuit reden, dan was het puur dankzij een heroïsche ronde van Max te danken dat we daar op pole stonden. Anders had Fernando daar de eerste startplek gehad. McLaren maakte het ons moeilijk in Silverstone, maar op zondag hadden we een geweldige auto. Over het algemeen hechten we iets meer aan de prestaties op zondag dan op zaterdag. En dat liet de race van vandaag nog maar weer eens zien.”

‘Statement’ van Perez

Ook was er lof voor Sergio Perez, die van de negende plek op de grid naar de derde plek reed. In de aanloop van de race werd er volop gespeculeerd over zijn toekomst bij Red Bull, nu Daniel Ricciardo de kans heeft gekregen om tijdens de rest van het seizoen te laten zien wat hij bij AlphaTauri kan. Perez kende een dramatisch begin van het weekend door te crashen aan het begin van de eerste vrije training en was slechts negende in de kwalificatie, maar reed een ijzersterke race, die hem uiteindelijk op het podium bracht.

“Hij reed vandaag een fantastische race”, meent Horner. “Zijn inhaalacties waren erg moedig. Hij had een goede snelheid, maakte op indrukwekkende wijze posities goed door links en rechts coureurs in te halen en haalde het maximale uit zijn strategie. Hij was on fire.” De Brit heeft er vertrouwen in dat Perez op deze voet door kan gaan. “Ik denk het wel. Een race als deze geeft een coureur heel veel zelfvertrouwen. Hij heeft vandaag echt een statement gemaakt tijdens deze race. Het was zijn manier om te zeggen: ‘Kijk, jullie moeten me nog niet afschrijven.’ Ik denk dat hij hier veel vertrouwen uit zal halen.”

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Hongarije