Horner zag zege Verstappen niet aankomen: “Ver boven verwachting”

Door een probleem met de MGU-K in de slotfase van de kwalificatie moest Max Verstappen het in Hongarije doen met de tiende startplaats. Bij de start maakte hij echter al meteen twee plekken goed, waarna hij in de openingsfase van de race ook afrekende met de twee Alpine-coureurs en Lewis Hamilton met de undercut voorbij ging. Na een vroege tweede pitstop maakte Verstappen korte metten met Charles Leclerc en zorgde hij er met een ijzersterk tempo voor dat hij op kop kwam te liggen wanneer de anderen hun tweede bezoek aan de pits zouden brengen. Zo kwam Verstappen na zeventig ronden over de Hungaroring als winnaar over de streep.

Teambaas Christian Horner zag de overwinning niet aankomen. “Nooit”, zegt hij stellig bij onder andere Motorsport.com. “Onze analyse voor de race wees uit dat als alles goed zou gaan, de vijfde en zesde plek misschien haalbaar zouden zijn op dit circuit. Dus om hier te winnen vanaf de tiende plaats op de grid, is ver boven onze verwachting. En als je je bedenkt dat Max vroeg in de race ook nog een probleem met de koppeling had, doordat de temperatuur in de auto uit de hand begon te lopen… Dat was ook de reden waarom we hem een tijdje achter Carlos Sainz hielden.”

“Maar nadat het probleem met de koppeling onder controle was en we hem weer zijn gang lieten gaan, wist hij een ongelofelijk tempo te rijden en hebben we ook strategisch de juiste calls gemaakt”, vervolgt Horner. “Toen ik Ferrari vervolgens een set harde banden tevoorschijn zag halen, dacht ik: oké, misschien is er een kans dat we deze race kunnen winnen. Checo, die op dat moment op een strategie zat, stelde zich toen dienstbaar op door Max snel voorbij te laten, zodat hij Charles kon aanvallen. En Max was er aan het einde van de ronde langs. Door een spin van 360 graden kwam hij weer achter Leclerc terecht, maar het verschil in snelheid was significant. Er zat ongeveer een halve seconde tussen de medium en harde band. Het was vervolgens een kwestie van de boel managen tot het einde, terwijl er ook nog een kans op regen was. Al met al een fenomenale prestatie.”

Volgens Horner reed Verstappen in Hongarije een van de beste races uit zijn Formule 1-carrière. “Deze hoort ertussen”, meent hij. “Kijk naar de start, dat was volgens mij de eerste keer dat ik hem voorzichtig zag zijn. Hij kwam daar een beetje klem te zitten in het gedrang. Maar daarna was zijn pace, en de wijze waarop hij omging met de problemen waarmee hij kampte, fenomenaal.” Horner bevestigt dat het team aanvankelijk van plan was om Verstappen op de harde band te laten vertrekken. “Omdat dat de beste band voor de race leek. Maar tijdens de ronden naar de grid worstelden de coureurs om temperatuur in de zachte band te krijgen, waardoor we het gevoel kregen dat het absurd zou zijn als we de race op de harde band zouden starten, vooral ook omdat er regen in de buurt was. We hebben beide rijders op de grid vervolgens naar de zachte band gewisseld, waarmee we ons in feite committeerden aan een tweestopper. Maar we slaagden erin om die strategie te laten werken. Het pakte prachtig uit.”

Verstappen staat in het rijderskampioenschap nu 80 punten voor op Leclerc, in de stand om de constructeurstitel bedraagt de voorsprong van Red Bull op Ferrari intussen 97 punten. “Het ziet er gezond uit en het is geweldig om zo de zomerstop in te gaan“, beaamt Horner. “Maar er zijn nog steeds heel veel wedstrijden te gaan in dit kampioenschap, waaronder een sprintrace. En Ferrari is snel en Mercedes is op de weg terug. We nemen niets voor lief.”

Video: Christian Horner reageert voor de camera van Viaplay