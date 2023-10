Red Bull-teambaas Christian Horner is enorm blij met de voor hem als teamchef zevende Formule 1-titel bij de coureurs. Max Verstappen haalde die tijdens de sprintrace binnen. Gevraagd hoe dit kampioenschap zich vergelijkt met de voorgaande zeven antwoordt de uitzinnige teambaas bij Sky F1: "Dit is verreweg de dominantste titel die ik mee heb gemaakt. Het is dus niet echt een verrassing." Met de derde wereldtitel schaart Verstappen zich in een uniek rijtje, iets wat Horner niet onbenoemd kan laten: "Om Max nu in bij het groepje van Brabham, Senna, Piquet, Lauda, Sir Jackie Stewart te zien is bijzonder."

Voor Verstappen is er maar één ding dat telt, de winst. Horner prijst deze instelling. "Dat is de manier waarop hij in elkaar steekt, hij is de competitiefste coureur die ik ooit heb ontmoet", verklaart de 49-jarige teambaas. "De vastberadenheid waarmee hij rijdt, zijn passie en dan ook nog de overvloed aan skills. Hij hoort bij de aller- allerbeste uit deze sport. Dit seizoen steekt boven alles uit." Over wat Verstappen als coureur zo bijzonder maakt, vertelt Horner: "Zijn zelfvertrouwen is zo hoog dat hij elke keer levert. We zien het in natte omstandigheden, we zien het in wisselende omstandigheden. Het zelfvertrouwen is daar telkens enorm groot."

Het hele seizoen had de Nederlandse coureur de touwtjes stevig in handen. Zeker na de Grand Prix van Miami was er geen houden aan de 26-jarige rijder. "De manier waarop hij dit jaar gereden heeft is buitenaards goed", jubelt Horner. "Als we reflecteren op dit jaar heeft hij alles fenomenaal gedaan." Ook kan de Brit niet anders dan ook zijn team loven: "Het team heeft ook goed werk gedaan. Niet alleen de mensen hier, maar ook de onbekende helden in de fabriek en in de 22 verschillende afdelingen van ons team."

Horner: Verstappen's titelreeks groter dan die van Vettel

Met Sebastian Vettel aan boord scoorde Red Bull eerder vier titels op rij, maar Horner acht de titelreeks van Verstappen hoger. "We hebben heel veel met Vettel gewonnen, maar dit is echt een heel ander niveau", noemt de man uit Leamington Spa. "Hij is nog maar 26 jaar. Ik denk dat hij nog beter kan worden. Hij gaat nog evolueren en groeien als rijder."