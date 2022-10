Horner over woede-uitbarstingen Wolff: "In zijn hoofd gekropen"

Red Bull Racing en Mercedes waren in 2021 verwikkeld in een intrigerende strijd om beide wereldtitels in de Formule 1. Na 22 races werd de strijd bij de rijders pas in de allerlaatste ronde beslist in het voordeel van Max Verstappen en Red Bull, terwijl Mercedes voldoende deed om het kampioenschap voor constructeurs voor de achtste keer op rij veilig te stellen. De beslissing in de titelstrijd was omgeven door nogal wat controverse over hoe de FIA omging met het einde van de safety car-fase en leidde tot de inmiddels beroemde woede-uitbarsting en woorden 'No Michael no, this is so not right' van Mercedes-baas Toto Wolff.

Gedurende het seizoen liet Wolff regelmatig zijn emoties de vrije loop. Zo sneuvelde er tijdens de GP van Azerbeidzjan al een koptelefoon, gevolgd door boos naar de camera wijzen na een succesvolle inhaalactie van Lewis Hamilton op Verstappen in Brazilië. Nadat het tweetal in Saudi-Arabië met elkaar in aanraking kwam, gooide Wolff opnieuw een koptelefoon aan gruzelementen. Deze uitbarstingen waren volgens Christian Horner het gevolg van de uitstekende tegenstand die Red Bull Racing in 2021 wist te bieden, zo vertelt hij in de podcast Diary of a CEO. "De Britten zijn daar denk ik best goed in: de kaken op elkaar houden, de blik vooruit en doorgaan. Ik denk dat het wereldkampioenschap daar vorig jaar heel erg om draaide", vertelde de teambaas van Red Bull.

"Je kon zien dat het een titanenstrijd was, niet alleen tussen de twee coureurs op de baan maar ook buiten de baan tussen de twee teams. En de persoon aan wie jij gemeten wordt als teambaas, is de teambaas van de concurrent. Naast een fysieke activiteit is dit ook een mentaal spel en natuurlijk was dit de eerste keer in zeven, acht jaar dat dit team onder enige vorm van druk kwam te staan. Zodra mensen onder druk komen te staan, zie je de echte persoonlijkheid van mensen. Dus als je ziet dat je tegenstrever met koptelefoons gooit en schreeuwt en wijst naar camera's, dan weet je dat je in zijn hoofd zit", vervolgt Horner, die vindt dat dergelijke uitbarstingen ook een slecht signaal afgeven aan de rest van het team. "Als ze op hun woede op zo'n manier laten zien, dan wordt er ook afgereageerd op de mensen onder hen. Naar mijn mening en uit mijn ervaring zorgt dat ervoor dat mensen onder spanning komen te staan."