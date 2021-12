Horner over WK-stand: “Zou hier vooraf meteen voor getekend hebben”

Max Verstappen begon zondag met een voorsprong van acht punten op Lewis Hamilton aan de voorlaatste wedstrijd van het seizoen, maar moest na een bikkelharde strijd toezien hoe de Brit er in Jeddah met de overwinning én het punt voor de snelste raceronde aan de haal ging, terwijl hij zelf als tweede over de eindstreep kwam. Door deze uitslag staan beide rijders nu op 369,5 punten, met alleen de seizoensfinale in Abu Dhabi nog te gaan. Omdat Verstappen echter één zege meer heeft behaald dan Hamilton, wordt de Limburger als WK-leider aangemerkt.

“Wie had dat gedacht aan het begin van het jaar”, reageerde Christian Horner na afloop van de race tegenover onder andere Motorsport.com. “Om na 21 races en een intens gevecht met Mercedes naar Abu Dhabi te gaan met een kans om dit wereldkampioenschap te winnen, daar zouden we vooraf absoluut direct voor getekend hebben. We hebben de afgelopen zeven jaren natuurlijk één team zien domineren. En het was in 2012 voor het laatste dat twee rivaliserende teams tot en met de laatste race met elkaar in gevecht waren voor de rijderstitel.”

Negen jaar geleden waren het Red Bull-coureur Sebastian Vettel en Ferrari-rijder Fernando Alonso die tot en met de laatste ronde van het kampioenschap met elkaar om de titel vochten. De Duitser trok toen aan het langste eind. Vooruitblikkend op de naderende apotheose in Abu Dhabi, zei Horner: “We gaan het zien. Wie voor de ander aan de finish komt, is kampioen. We moeten Lewis dit jaar nog één keer zien te verslaan. Zij presteren op het moment echter het best. Ze hebben net drie races achter elkaar gewonnen en ik verwacht dat ze op de nieuwe lay-out in Abu Dhabi ook erg sterk zullen zijn.“ Dat Verstappen in Jeddah voor de zege kon meevechten, geeft Horner echter hoop. “We dachten dat ze hier ook een flink voordeel zouden hebben. Maar we hebben hard gevochten en een aanvallende race gereden en Max was het hele weekend fantastisch.”

Horner hoopt dat de titelstrijd over een week geen controversieel einde krijgt. “We willen het kampioenschap op de baan winnen. Niet in de stewards room en niet langs de kant van de baan. Het is het hele seizoen een zware strijd geveest, maar we hebben fantastische gevechten gezien tussen deze twee rijders, dus ik hoop dat de race in Abu Dhabi fair en clean zal verlopen.”

