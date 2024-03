De teambaas van Red Bull droomde er vroeger van om zelf Formule 1-coureur te worden, maar realiseerde zich al gauw dat dat een brug te ver was. Horner stapte over naar het managen van een raceteam en leidde uiteindelijk een van de meest succesvolle F1-teams van de afgelopen jaren. Sinds de oprichting in 2005 heeft Red Bull Racing onder leiding van Horner zes constructeurskampioenschappen en zeven coureurskampioenschappen op zijn naam staan. Dit artikel vertelt alles over de imposante carrière van de teambaas van Max Verstappen.

Wie is Christian Horner?

Christian Horner is de teambaas en CEO van Red Bull Racing en voormalig coureur. Hij werd geboren op 16 november 1973 in een familie die al betrokken was bij de auto-industrie. De grootvader van Horner werkte als inkoopmanager voor Standard Motor Company, voordat hij Garry Horner - de vader van Christian - hielp met het opzetten van een bedrijf dat onderdelen leverde aan autofabrikanten.

Christian Horner begon zijn carrière als autocoureur in het Britse Formule Renault-kampioenschap, de Britse Formule 2 en de Britse Formule 3, alvorens hij zijn racecarrière in 1997 op 25-jarige leeftijd op een lager pitje zette.

De Brit schreef geschiedenis toen hij in 2005 op 31-jarige leeftijd bij Red Bull Racing de jongste F1-teambaas ooit werd. Inmiddels is Horner de langstzittende teambaas op de huidige grid.

Racecarrière

Zoals bij velen begon de racecarrière van Christian Horner met karten, voordat hij in 1991 zijn Formule Renault-beurs behaalde. In 1992 kreeg hij een zitje in het Britse Formule Renault-kampioenschap bij Manor Motorsport, waar hij het seizoen afsloot als enkelvoudig racewinnaar en de beste rookie.

Het jaar daarop werd hij tweede in het B-klasse-kampioenschap van de Britse Formule 3 voor P1 Motorsport, nadat hij vijf races had gewonnen. In 1994 kwam hij uit voor raceteam Fortec, in 1995 voor ADR en in 1996 voor TOMs, maar Horner slaagde er niet in om nog meer overwinningen in het kampioenschap te behalen. In 1996 reed Horner in het Britse Formule 2-kampioenschap voordat hij in 1997 de overstap maakte naar de Formule 3000.

Samen met zijn vader Garry richtte Christian het raceteam Arden op om mee te doen aan deze raceklasse. Hij reed zowel in 1997 als in 1998 in de Formule 3000, maar scoorde slechts één punt in beide jaren. Hij eindigde in 1997 op de 21e positie en het jaar erop op de 33e.

Geschiedenis van Arden

Horner gebruikte in 1996 geleend geld, waaronder een lening van zijn vader, om het Arden-team op te zetten. Ook overtuigde hij P1 Motorsport-oprichter Roly Cincini om race-engineer te worden bij het kersverse Formule 3000-team.

Hij kocht een tweedehands trailer van Helmut Marko, die aan het hoofd stond van het Red Bull juniorenteam in de Formule 3000 en in die tijd een van de grootste rivalen van Horner was. Hij nam in 1997 en 1998 deel aan het kampioenschap en in 1998 kwam de Belgische coureur Kurt Mollekens naast Horner te rijden, die op een gegeven moment aan de leiding van het kampioenschap stond.

Tijdens een pre-season test op het Circuit de Estoril in Portugal reed Horner achter de jonge Juan Pablo Montoya, waarna hij zich realiseerde dat hij "niet in staat was om de mate van toewijding te evenaren die de andere coureurs lieten zien". Dit hielp hem de beslissing te nemen om aan het einde van het seizoen te stoppen met racen en zich als teambaas te richten op het uitbouwen van Arden tot een succesvol team.

Na zijn beslissing om zijn helm aan de wilgen te hangen, legde Horner Viktor Maslov en Marc Goossens vast voor het het Formule 3000-seizoen van 1999. Aan het begin van het jaar werd een belang van vijftig procent in het team gekocht door Dave Richards' Prodrive namens Lukoil, een Russisch oliebedrijf dat werd geleid door Maslovs vader. Horner kocht deze aandelen echter na een seizoen alweer terug.

Goossens werd voor het seizoen 2000-2001 vervangen door Darren Manning, die in dat seizoen één pole-position en twee podiumplaatsen scoorde. Arden nam in 2000 met de Britse coureur Warren Hughes ook deel aan de Italiaanse Formule 3000, waar ze drie races wonnen en tweede werden in het kampioenschap. In 2002 veroverde Arden het teamkampioenschap met Tomas Enge en Bjorn Wirdheim. Samen veroverden ze vijf overwinningen - vier voor Enge en één voor Wirdheim. Enge won het rijderskampioenschap, maar door een positieve drugstest werd de Tsjech teruggezet naar P3. Arden won in 2003 en 2004 wederom het teamkampioenschap, waar ze ook het rijderskampioenschap behaalden met Vitantonio Liuzzi. Laatstgenoemde werd door zijn manager Helmut Marko naar het debuterende Red Bull-team gehaald om als derde coureur deel te nemen aan het F1-kampioenschap. Ook Robert Doornbos nam in 2004 namens Arden deel aan het Formule 3000-kampioenschap.

Robert Doornbos, Arden International Foto: Sutton Images

Christian Horner bleef teambaas van Arden tot 2005, waarna hij dezelfde rol zou vervullen bij het Formule 1-team Red Bull Racing. Horners vader Garry staat nog steeds aan het roer bij Arden Motorsport.

Teambaas van Red Bull Racing

2005 was voor Red Bull het eerste jaar in de Formule 1. Het Oostenrijkse energiedrankjesbedrijf kocht in 2004 het Jaguar F1 Team en Horner werd slechts acht weken voor de start van het seizoen in Australië aangesteld als teambaas. Tijdens het debuutseizoen scoorde de toen nog Britse renstal 34 punten. Daarmee verzamelden coureurs David Coulthard en Christian Klien een stuk meer punten dan Jaguar, dat het jaar ervoor slechts negen punten in de wacht sleepte.

Horner nam in 2005 ook Adrian Newey aan als technisch directeur van het team - een zet die het team de afgelopen negentien jaar heeft geholpen om gigantische successen te boeken. Red Bull behaalde zijn eerste podium tijdens de Grand Prix van Monaco in 2006. Dit leverde de iconische beelden op van Horner die met een Superman-cape aan in het zwembad sprong. In 2007 reed Red Bull met de RB3 - de eerste auto ontworpen door Newey - maar het team bleef worstelen met betrouwbaarheidsproblemen. Liefst veertien keer viel de auto stil, en er werd slechts één podiumplaats gescoord. In 2008 eindigde het team als zevende in het constructeurskampioenschap en in 2009 werd het tweede in het constructeurskampioenschap met coureurs Sebastian Vettel en Mark Webber, die respectievelijk tweede en vierde werden.

De grote successen voor Red Bull begonnen in 2010, toen ze hun eerste constructeurskampioenschap wonnen en Sebastian Vettel ook het kampioenschap voor coureurs binnensleepte - waardoor hij met zijn 23 jaar en 133 dagen de jongste wereldkampioen ooit werd. Door deze overwinningen werd Horner met zijn 36 jaar ook de op één na jongste teambaas die een F1-constructeurskampioenschap won, net achter Colin Chapman die in 1963 op 34-jarige leeftijd de titel veroverde met Lotus.

Red Bull Racing veroverde beide titels opnieuw in 2011, 2012 en 2013, waarbij Vettel er ieder jaar vandoor ging met de rijderstitel. Het team werd in 2021 pas weer kampioen, toen Max Verstappen zijn eerste kampioenschap won na een intense strijd met Lewis Hamilton in de laatste race van het seizoen. Wel moest het Oostenrijkse team het constructeurskampioenschap aan zich voorbij laten gaan. In 2022 en 2023 verzekerde Red Bull zich van het wereldkampioenschap voor zowel coureurs als constructeurs, waarbij hun coureurs Max Verstappen en Sergio Perez op plaats één en twee eindigden.

Horner werd in 2013 benoemd tot Officer of the Order of the British Empire en in 2024 tot Commander of the British Empire voor zijn verdiensten in de autosport.

Met wie is Christian Horner getrouwd?

Christian Horner trouwde in 2015 met Spice Girls-zangeres Geri Halliwell en het paar heeft één zoon - Montague [7]. Horner heeft ook een dochter Olivia [10] met zijn ex-partner Beverly Allen met wie hij veertien jaar samen was. Hij is ook de stiefvader van Halliwell's dochter Bluebell Madonna [17], uit haar vorige relatie met scenarioschrijver Sacha Gervasi.

Wat is het vermogen van Christian Horner?

Het netto vermogen van Christian Horner wordt geschat op vijftig miljoen dollar [46 miljoen euro]. Zijn salaris als teambaas van Red Bull Racing ligt naar verluidt boven de negen miljoen euro per jaar. Zijn geschatte salaris maakt hem de best betaalde F1-teambaas.